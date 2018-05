Le Tages-Anzeiger mobilise une métaphore culinaire pour décrire le moment clé du match entre la Suisse et la Finlande jeudi soir à Herning.

«Il faut huit minutes pour cuire un œuf au déjeuner. Les hockeyeurs suisses n'ont même pas eu besoin de la moitié de ce temps hier soir pour se qualifier pour leur troisième demi-finale d'un championnat du monde en 20 ans, débute le quotidien alémanique. En 235 secondes, l'équipe de Patrick Fischer a démontré ce qui le caractérise au mois de mai 2018: son instinct de tueur».

Le Tages-Anzeiger évoque le réalisme d'une équipe à «sang-froid» qui a aussi su tenir le coup lorsque les Finlandais se ruaient à l'assaut en fin de match.

«Une période médiane hallucinante»

Pour 24 heures, «l'équipe de Suisse a disputé les vingt meilleurs minutes de son tournoi mondial et peut-être même de son histoire récente» jeudi soir contre la Finlande. Le quotidien vaudois salue une «période médiane hallucinante avec trois buts marqués (30e Corvi, 33e Vermin, et 34e Hoffmann), du jeu, des combinaisons, de la fraîcheur et une irrésistible envie de se projeter vers l'avant.» En un mot, la Suisse a été «époustouflante».

Le Blick évoque carrément le «Miracle de Herning» en référence au fameux «Miracle de Berne». «Patrick Fischer a mis en place une philosophie de jeu propre qui s'impose toujours aux adversaires indépendamment de leur classe», analyse le quotidien alémanique.