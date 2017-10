1. Foule en délire à Las Vegas

Les Golden Knights de Las Vegas, qui ont disputé et remporté leur premier match à domicile (5-2 contre les Coyotes de l’Arizona) et qui sont invaincus après trois parties, ont rassuré les sceptiques: ils ont trouvé un public.

La foule, qui a rempli tous les sièges de la T-Mobile Arena, a réservé un accueil chaud bouillant à la 31e équipe de NHL.

How a healing city gets back on its feet!#VegasStrong pic.twitter.com/VR8gBfAHmx — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 11 octobre 2017

Une atmosphère comparable à celle qui avait emballé Toronto et Edmonton lors des séries printanières.

The @GoldenKnights fans got EXACTLY the start they were hoping for. pic.twitter.com/iujlT5PKCg — NHL (@NHL) 11 octobre 2017

Un moment très émotif aussi puisque les joueurs se sont présentés sur la glace en compagnie de quelques sauveteurs qui s’étaient impliqués auprès des victimes de la tuerie du 1er octobre.

Players standing behind first responders. pic.twitter.com/id1zHOnSyD — Nick Cotsonika (@cotsonika) 11 octobre 2017

2. Foule en pétard à Montréal

Le Canadien de Montréal s’est incliné 3-1 contre les Blackhawks de Chicago lors de sa partie d’ouverture en Centre Bell.

Les Habs qui perdent sans se rebeller? Cela devient une habitude.

Mais cette habitude est désormais sanctionnée par un public tanné des performances insipides du Tricolore.

L'ambiance est tellement terne dans le Centre Bell que les gens ne se lèvent même pas pour attraper les T-Shirt qu'on lance dans la foule. — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) 11 octobre 2017

Il y a même un partisan qui a relancé le T-Shirt sur la glace...#CH #habs — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) 11 octobre 2017

Pour la première fois depuis le 8 janvier 2004, l’organisation a d’ailleurs craint de ne pas écouler tous les billets pour un match officiel.

Le Centre Bell n’affiche pas complet quelques heures avant le match d'ouverture des @CanadiensMTL. #JDM https://t.co/TDW8enmQ9Q pic.twitter.com/8Sz1hQGV3l — Journal de Montréal (@JdeMontreal) 10 octobre 2017

Dans les débats radiophoniques, notamment sur 91.9, des dizaines de personnes ont raconté qu’elles avaient marre d’être prises pour des imbéciles.

Il faut dire que le prix d’un sésame est affreusement élevé.

Lots of tickets available for the game tonight. It's almost as if people can't afford to spend half a month's rent on one hockey game. pic.twitter.com/mSu8S44Kwk — Marc Dumont (@MarcPDumont) 10 octobre 2017

Et le parking, c’est 32 dollars. La bière, c’est 11,25…

Officiellement, le Canadien a quand même prolongé sa série de matches à guichets fermés. Officiellement car des centaines de sièges étaient inoccupés.

À moins que l'organisation du #CH ait elle-même acheté les billets qu'il restait, ce n'est pas salle comble ce soir.#Habs — Jonathan Bernier (@JBernierJDM) 11 octobre 2017

Salle comble au Centre Bell ce soir : 21 302 spectateurs. Vraiment? ???? #Habs — 25stanley (@25stanley) 11 octobre 2017

3. Les Pingouins chez Donald

Vainqueur de la Coupe Stanley au printemps, les Pingouins des Pittsburgh ont honoré l’invitation de Donald Trump et sont allés présenter le trophée au président des Etats-Unis.

Les Penguins à la Maison-Blanche https://t.co/pOyMljffmQ — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 11 octobre 2017

Une bonne ou une mauvaise décision? A vous de juger.

4. Avis de recherche

On relaie la requête d’un confrère québécois: si jamais vous retrouviez l’homme dont il parle merci de le ramener au Centre Bell.

L’avis de recherche est toujours en vigueur dans le cas d’Alex Galchenyuk... — Pierre Durocher (@PDurocherJDM) 11 octobre 2017

Parce que son propriétaire pourrait bien l’échanger dans un espace très rapproché.

5. Et les Suisses?

Kevin Fiala (Prédateurs de Nashville) a collecté deux mentions d’aide contre les Flyers de Philadelphie (victoire 6-5). Son coéquipier Yannick Weber n’a pas obtenu de point alors que Roman Josi, blessé, n’a pas été aligné.

Luca Sbisa a été impliqué sur le premier goal (Thomas Nosek) de l’histoire des Golden Knights à Las Vegas. Le défenseur a distillé le deuxième assist.

The first NHL goal scored in Vegas was quick.

It was loud.

It was a special moment for the whole city. #VegasStrong pic.twitter.com/e63pXWQnKo — NHL (@NHL) 11 octobre 2017

Pas de point pour Sven Bärtschi (Canucks de Vancouver) face aux Sénateurs d’Ottawa (défaite 3-2 tab).

Quant à Mark Streit, il n’a pas trouvé grâce aux yeux de l’entraîneur du Canadien de Montréal, dont la tactique a été ainsi résumée par un humoriste.

(Le Matin)