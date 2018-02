En hockey sur glace, les bagarres générales au plein sens du terme se font de plus en plus rares. Mais les joueurs de deux équipes d'East Coast Hockey League (ECHL) sont venus apporter la preuve du contraire.

La scène s'est produite le week-end dernier, à l'occasion d'un match entre les équipes de Toledoo Walleye et KC Mavericks. Il restait un peu moins de huit minutes à jouer et Toledo menait 4-0 (score final: 5-0) quand la bagarre a éclaté. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres? Des coups de canne répétés de Garrett Klotz (Mavericks) dans le dos de A.J. Jenks (Walleye).

La bagarre qui s'est ensuivi a réuni la totalité des joueurs présents sur la glace, que les arbitres ont eu du mal à séparer. On a même vu les deux gardiens participer aux réjouissances et finir leurs politesses en duel!

Here is what started the entire brawl: An absolute cheap shot by Garrett Klotz on AJ Jenks. Almost the exact same thing that happened to Simon Denis last year. Unbelievable. Plus the replay of the goalie fight. pic.twitter.com/g13aQaYp0f