Lausanne a rejoint la première pause avec un but d’avance sans pour autant être l’équipe la plus entreprenante à 5 contre 5. Mais les Lions ont profité d’un power play (12e) pour créer un temps fort et ouvrir le score trois minutes plus tard grâce à une déviation victorieuse de Froidevaux (15e 1-0). Paradoxalement, ils ont mieux entamé la période médiane, touché la transversale à deux reprises (21e Emmerton, 23e Almond), mais ont concédé l’égalisation sur un tir de Palushaj en supériorité numérique (26e 1-1). Avant de voir Davos prendre l’avantage à la suite d’une glissade d’Almond sur une passe de Frick (39e Rantakari 1-2).

La soirée s’est davantage compliquée pour le LHC lorsque Marc Wieser a donné deux longueurs d’avance aux Grisons (48e 1-3). Mais les hommes de Ville Peltonen ont réussi à réagir 47 secondes plus tard (Lindbohm 2-3). Almond est passé à un cheveu de l’égalisation (56e), laquelle est tombée de la crosse de Genazzi à 53 secondes de la troisième sirène, alors que Stephan avait déserté sa cage (3-3).

La prolongation n’a rien donné, en dépit d’occasions de part et d’autres, et Davos a finalement fait la différence aux tirs aux buts, grâce à des transformations de Tedenby et de Baumgartner, là où Lausanne n’a marqué que par l’intermédiaire de Moy.

Jérôme Reynard, Lausanne

Lausanne - Davos 3-4 tab (1-0 0-2 2-1)

Vaudoise aréna, 7654 billets vendus.

Arbitres: MM. Lemelin, Mollard; Progin, Obwegeser.

Buts: 15e Froidevaux (Lindbohm, Kenins) 1-0, 26e Palushaj (Lindgren, Corvi/5c4) 1-1, 39e Rantakari (Paschoud) 1-2, 48e M. Wieser 1-3, 48e Lindbohm (Herren, Jeffrey) 2-3, 60e Genazzi (Jeffrey, Junland/6c5) 3-3.

Tirs aux buts: Herren -, Corvi -, Bertschy -, Palushaj -, Moy 1-0, Tedenby 1-1, Almond -, Ambühl -, Jeffrey -, Baumgartner 1-2.

Lausanne: Stephan; Lindbohm, Frick; Heldner, Junland; Nodari, Genazzi; Oejdemark; Bertschy, Emmerton, Kenins; Vermin, Jeffrey, Herren; Moy, Jooris, Almond; Antonietti, Froidevaux, Leone; Traber. Entraîneur: Peltonen.

Davos: Van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Stoop, Guerra; Rantakari, Paschoud; Kienzle; M. Wieser, Lindgren, Palushaj; Hischier, Corvi, Tedenby; Herzog, Baumgartner, Ambühl; Frehner, Aeschlimann, D. Wieser; Eggenberger. Entraîneur: Wohlwend.

Notes: Lausanne sans Grossmann (blessé) ni Wärn (surnuméraire). Davos sans Nygren (blessé) ni Meyer (surnuméraire). Tirs sur les montants: 21e Emmerton, 23e Almond. 57’55 Lausanne demande un temps-mort et joue sans gardien de 58’27 à 59’07.

Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 3x2’ contre Davos.