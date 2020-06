La nouvelle, absolument rocambolesque, a beaucoup fait réagir en Russie. Plusieurs médias locaux ont annoncé que Pavel Datsyuk, ancien joueur vedette des Red Wings de Detroit aujourd’hui à l’Avtomobilist Iekaterinbourg (KHL), faisait partie des personnes enfermées dans un monastère à Sredneouralsk (Russie). La particularité de ce lieu: il est occupé par le Père Oleg, un prêtre ultraconservateur, condamné dans le passé à treize ans de prison pour meurtre et persuadé que le coronavirus est une invention des gouvernements pour manipuler les populations. Rien que ça.

Interdit d’exercer toute pratique religieuse en raison de ses convictions complotistes, celui qui s’est rebaptisé lui-même «Sergueï Romanov» s’était emparé par la force dudit monastère avec l’aide de la population d’Ekaterinbourg. Depuis, la zone est placée sous son étroite surveillance.

Justifications non-convaincantes

Le Père Oleg et Pavel Datsyuk entretiennent une étroite relation. En juin, l’hockeyeur russe a apporté publiquement son soutien à celui qu’il considère comme son «père spirituel depuis plus de dix ans» et le présentait comme «strict, mais aussi très gentil».

Face à l’ampleur de la rumeur, l’agent de Datsyuk, Dan Milstein, est sorti du silence. Sur Twitter, il a publié une courte vidéo de son protégé en train de couper du bois, indiquant qu’il se trouvait dans son chalet en compagnie de sa famille.

Pavel Datsyuk’s morning workout and family breakfast at the cottage. Have a good summer everyone! pic.twitter.com/1GXfxqkm23 — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) June 18, 2020

Dans le même temps, un proche du Père Oleg a assuré à Russia Today que la star des patinoires ne s’était rendue au monastère qu’un court instant, dans le seul but de prier et montrer son soutien au prêtre controversé.

Toutefois, ces justifications n’ont pas complètement éteint les suspicions. Notamment la vidéo de Dan Milstein, particulièrement remise en doute. Parce que celle-ci ne dure que deux secondes, qu’on ne voit Datsyuk que de dos et que ce dernier ne prononce pas un seul mot. Autant d’éléments troublants qui n’ont pas dissipé le mystère.

