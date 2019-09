Fredrik Söderström (42 ans) est l’entraîneur du HC Olten, pensionnaire de Swiss League, depuis cette saison. Le Suédois espérait prendre un nouveau départ en Suisse, après deux années passées à la tête de Storhamar en Norvège entre 2017 et 2019. Un nouveau défi sportif, mais aussi un nouveau départ sur le plan privé.

Le quotidien «Blick» a en effet révélé mercredi que le coach de l’équipe soleuroise était victime de harcèlement de la part d’une jeune femme norvégienne, qui s’est éprise de lui alors qu’il entraînait Storhamar. Tout a commencé en décembre dernier de manière anodine, lorsqu’une jeune femme d’une vingtaine d’années l’a félicité via les réseaux sociaux après une victoire de l’équipe de Storhamar.

«Je ne l'ai jamais rencontrée»

«Elle pense que nous sommes ensemble», a expliqué le Suédois de 42 ans. «Mais je ne la connais pas et je ne l’ai jamais rencontrée», jure-t-il. Cette femme lui aurait ensuite envoyé des centaines de messages, d’appels téléphoniques et d’emails, et l’aurait suivi jusque sur le parking de la patinoire après un match de play-off en mars dernier.

Söderström espérait que cette obsession s’arrêterait avec son départ pour la Suisse. Mais il n’en a rien été: samedi dernier après le derby contre Langenthal, le coach du EHCO a découvert avec stupeur des dizaines d’appels en absence provenant d’un numéro norvégien. Le coach du HC Olten a renoncé à porter plainte auprès de la police mais a raconté cette histoire rocambolesque sur Facebook en espérant que son admiratrice compulsive trouve un soutien psychologique. «Je ne veux pas la traîner dans la boue en public, mais elle a besoin d’aide.»

L’entraîneur, qui n’a ni compagne ni enfants, ne s’estime pas «menacé», mais affirme que l’insistance sans limite de la jeune femme «est perturbante» et dénote «un manque de respect». Dans ses nombreux messages, celle-ci lui aurait fait part de ses plans de vie commune, de son envie de voyager ensemble et même de fonder une famille.

Söderström lui aurait à plusieurs reprises signifié qu’il ne voulait «plus entendre parler d’elle» et qu’elle cesse de le contacter.