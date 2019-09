La gardienne Sophie Anthamatten (28 ans) gardera les filets du HC Saastal mercredi soir contre GE Servette en Coupe de Suisse (Lonza Arena de Viège à 20h).

Le Valaisan Arnaud Jacquemet, le défenseur des Aigles, se réjouit d’affronter l'équipe de première ligue et n’est pas vraiment surpris d’apprendre qu’une jeune femme prendra place dans les buts. «Il suffit aussi de voir à quel point le sport féminin, de manière générale, a évolué et progressé au cours de ces dernières années. Si elle joue contre nous, c’est qu’elle a le niveau! Nous n’allons en tout cas pas la sous-estimer, bien au contraire.»

Un match pris très au sérieux

Arnaud Jacquemet a souvent entendu parler de la gardienne du HC Saastal, médaillée de bronze en 2014 aux Jeux olympiques de Sotchi en tant que doublure de Florence Schelling. «J’ai suivi son parcours avec Saastal, où elle joue depuis des années, parce que je m’intéresse de près au sport valaisan, explique-t-il avant d’ajouter: et puis, je connais bien son copain, Martin Zerzuben, pour avoir joué avec lui lorsqu’il était gardien au HC Bienne à l’époque.»

Gardienne ou gardien devant les filets adverses, les Aigles ne peuvent pas se permettre de passer au travers de ce dernier test avant la reprise du championnat. «On prend ce match très au sérieux, d’autant plus que nous avons connu des hauts et des bas durant la phase de préparation, explique Jacquemet. Les Hauts-Valaisans sont des crocheurs. Le mieux serait de plier le match le plus rapidement possible.»

Pas sûr que Sophie Anthamatten soit de cet avis…