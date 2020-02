Après avoir annexé la Vaudoise aréna lausannoise, les joueurs, les dirigeants et les milliers de supporters jurassiens qui avaient effectué le déplacement ont fini par rejoindre leur Ajoie, tard dimanche soir. Mais la soirée ne s'est pas achevée pour autant: les autorités jurassiennes avaient donné leur aval pour que l'on décrète nuit libre dans les bistrots ajoulots en cas de victoire.

Quant aux joueurs de ce HC Ajoie qui a battu Davos 7-3 en finale, ils ont rendu la date du 02.02.2020 encore plus spéciale et ont écrit une page de l'histoire (sportive) du canton du Jura. Et c'est évidemment en héros qu'ils ont été reçus à leur retour à Porrentruy.

Retour en images sur une fête qui a duré jusqu'au bout de la nuit.

Sport-Center