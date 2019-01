Ce matin, Marc Wieser et Eric Martinsson se sont tous deux réveillés à Davos. L’un par choix (Wieser) et l’autre par obligation (Martinsson). Si le premier nommé y a élu domicile depuis de nombreuses années, l’autre a été contraint d’y passer la nuit en raison d’une agression en fin de rencontre. Un de ces gestes gratuits qui ne devraient rien avoir à faire sur une patinoire de National League. Jugez plutôt.

Un joueur vulnérable se retrouve projeté dans la bande par un adversaire. L’action d’apparence anodine a pourtant envoyé Eric Martinsson à l’hôpital. Le défenseur de GE Servette a été séché par Marc Wieser en fin de rencontre. Cette scène de la 56e minute a fait de l’ombre à la journée parfaite des Aigles. Vainqueurs de Davos 3-4, les Genevois ont ainsi confirmé leur victoire de la veille contre Lugano.

Mais après la sirène finale, il était difficile d’avoir le sourire dans les rangs grenat. Et pour cause. Le personnel médical était appelé en urgence pour s’occuper d’Eric Martinsson. Après être sorti prématurément, le Suédois a dû être «stabilisé» dans les vestiaires du GSHC. En d’autres termes, le No 60 de GE Servette a été suffisamment sonné par Marc Wieser pour nécessiter une intervention d’urgence du personnel soignant.

A deux mètres de la bande, l’ailier du HCD y est allé de tout son poids pour balancer le Genevois. Après avoir terminé sa course le nez dans la balustrade, Martinsson a mis du temps à se relever. Fort logiquement, Marc Wieser a été renvoyé aux vestiaires. Mais il en va désormais de la responsabilité de la ligue. Si le juge unique ne se prononce pas rapidement et fermement, nous allons au-devant d’un vrai problème. Car Wieser est un habitué de ces procédures disciplinaires. Et si cette charge demeure impunie (ou mollement punie), elle servira de base de travail pour les autres actions de la suite de la saison.

Ce matin, Marc Wieser prendra son petit déjeuner comme normal, tandis qu’Eric Martinsson terminera, peut-être, sa période d’observation. Dans le meilleur des cas. Il est fort probable que le Suédois du GSHC soit absent pour un bout de temps. Et il n’est pas tolérable que l’agresseur s’en sorte avec un ou deux matches de suspension «pour la forme». Non! La sanction contre Marc Wieser doit être exemplaire. Il en va de la crédibilité de tout le système «judiciaire» de la ligue. L’occasion de frapper un grand coup est là, juste devant le juge unique. Saura-t-il la saisir? Il le faut. (nxp)