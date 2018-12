Vingt-deux. L’intégralité de la sélection russe «B» a disputé vingt-deux matches de championnat du monde. C’est pourtant face à cette formation jeune et inexpérimentée que l’équipe de Suisse s’est inclinée en finale de la Lucerne Cup. Et sur un score particulièrement sévère - 1-5 -, sans qu’il n’y ait quoi que ce soit à redire. Avec un alignement qui n’avait pourtant rien d’une équipe expérimentale, les Helvètes ont fait preuve de bien trop de légèreté en zone défensive. Face à des joueurs offensivement doués, les nombreuses pertes de puck à la relance ont eu pour conséquence une trop grande débauche d’énergie. Impossible, dans ces conditions, de pouvoir espérer générer du jeu si la moitié de tous les shifts se passe systématiquement autour de Leonardo Genoni.

Parmi ces florilège de boulettes, Lukas Frick a commis celle de trop. Sa relance chaotique de la 17e a précipité la Suisse vers la défaite. Dommage car, à cet instant, la formation de Patrick Fischer semblait enfin lancée dans son match. Mais l’arrière du Lausanne HC, à l’image de nombre de ses coéquipiers, a fait preuve de désinvolture. Une suffisance qui a permis aux Russes de prendre deux longueurs d’avance et, surtout, de couper les pattes des Helvètes. A la suite de cette trouée, Frick n’a plus remis les patins sur la glace. Est-ce à dire qu’il a déjà compromis ses chances de jouer au prochain mondial? Très possible.

Genazzi-Loeffel: très bien

Il va de soi que ce revers, si gênant soit-il, ne doit pas déboucher sur des réactions excessives. D’ici la Slovaquie et le prochain championnat du monde, Patrick Fischer pourra compter sur des renforts majeurs. Rappelons-nous que la ribambelle de joueurs de NHL avait changé la face de l’équipe lors du dernier mondial danois. Mais, à l’inverse, l’avertissement reçu en Suisse centrale ne doit pas être pris à la légère non plus. Il prouve une chose: en l’état, cette équipe de Suisse n’a qu’une marge de manoeuvre limitée contre n’importe qui. On l’a vu jeudi face à l’Autriche et on l’a également vu vendredi contre la Russie, elle, expérimentale.

Au rayon des bonnes surprises, il y a tout de même l’association Romain Loeffel - Joel Genazzi. Le Luganais et le Lausannois, à l’inverse de Lukas Frick, ont marqué de bons points en vue de la suite de la phase qualificative. Dans un style de jeu qui leur convient parfaitement, ils ont sans cesse cherché à créer le danger. Sûrs en phase de transition, les deux arrières ont fait partie des rares à jouer à leur réel niveau lors de ce tournoi lucernois. (nxp)