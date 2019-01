Si les hommes de l’entraîneur Mark French ont concédé l’égalisation quelques instants plus tard en infériorité numérique (3e, Guerra), ils ont rapidement repris le dessus sur leur adversaire. Peu avant la mi-match, l’attaquant français Charles Bertrand a redonné une longueur d’avance à FR Gottéron (27e, 1-2).

Dans les buts, le gardien Ludovic Waeber, préféré au titulaire habituel Reto Berra, s’est mis en évidence à plusieurs reprises, notamment devant le Tchèque Dominik Kubalik (19e, 44e), Diego Kostner (30e et 42e) et Hofer (49e). Le jeune portier a justifié la confiance que Mark French avait placée en lui avant ce match capital dans la course aux play-off.

Andrew Miller, omniprésent, a donné deux longueurs d’avance aux Dragons en troisième période (47e, 1-3), avant que Mathias Rossi ne creuse l’écart deux minutes et 50 secondes plus tard (50e, 1-4). Nathan Marchon a marqué le 2-5 dans la cage vide (58e). Cette victoire capitale permet à Fribourg-Gottéron de revenir à deux petits points de la huitième place occupée par Ambri, et même à quatre unités du quatrième rang (Langnau, Lausanne).

Ambri – Fribourg 2-5 (1-1 0-1 1-3)

Valascia. 6500 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Eichmann, Müller, Kaderli et Duarte.

Buts: 2e Miller (Sprunger) 0-1, 3e Guerra (Kostner, Novotny/ 5 c 4) 1-1, 27e Bertrand (Mottet, Salter) 1-2, 47e Miller (Walser, Sprunger) 1-3, 50e Rossi (Lhotak) 1-4, 53e Kostner (Bianchi) 2-4,58e Marchon (Mottet/ 5 c 6, cage vide) 2-5.

Ambri: Conz; Fora, Jelovac; Fischer, Guerra; Plastino, Ngoy; Dotti; D’Agostini, Novotny, Hofer; Rohrbach, Kostner, Bianchi; Zwerger, Müller, Kubalik; Lauper, Goi, Mazzolini; Kneubühler. Entraîneur: Cereda.

FR Gottéron: Waeber; Abplanalp, Stalder; Schneeberger, Furrer; Holos, Chavaillaz; Weisskopf; Vauclair, Meunier, Marchon; Bertrand, Slater, Mottet; Sprunger, Walser, Miller; Rossi, Schmutz, Lohtak. Entraîneur: French.

Notes: Ambri sans Incir, Lerg, Moor, Pinana, Trisconi (blessés) ni Kienzle (surnuméraire). FR Gottéron sans Bykov, M. Forrer, Schilt (blessés), Micflikier (surnuméraire) ni S. Forrer (Ajoie). Tir sur le poteau: Ngoy (36e). Temps mort demandé par Ambri (50e) et FR Gottéron (58e). Ambri sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’05 à 57’20).

Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri, 6 x 2’ contre FR Gottéron. (nxp)