Le plus étrange (mais seulement au début)

Roman Josi. Oui, Roman Josi des Nashville Predators, avait l’air à côté de ses patins en début de rencontre. Le capitaine de la franchise du Tennessee a perdu plusieurs pucks et manqué quelques relances de routine pour un joueur de son statut. Si les errances du Bernois étaient bien sûr totalement inhabituelles et sans doute liées au fait qu’il n’a débarqué en Suisse que mardi en provenance des Etats-Unis, personne dans le camp helvétique, évidemment, ne s’est fait trop de soucis pour lui.

Le patron

Roman Josi. Le défenseur des Predators, une fois la machine dérouillée en première période, a rapidement retrouvé ses marques et démontré qu’il est bel et bien le patron de l’équipe de Suisse. Un régal. Et encore, il n’a jamais vraiment enclenché le turbo.

Le plus zen

Si le centre Philipp Kurashev (19 ans) a été un peu plus effacé que lors des précédentes sorties, le défenseur du HC Bienne Janis Jérôme Moser a encore livré un sans-faute. Aligné aux côtés de Raphael Diaz, l’arrière de 18 ans a impressionné par son sang-froid. Sa présence aux Mondiaux n’est plus qu’une formalité.

Le plus observé

Lino Martschini. Patrick Fischer a donné des responsabilités au buteur du EV Zoug en supériorité numérique, un rôle qu’il serait vraisemblablement appelé à endosser s’il est retenu pour le championnat du monde en Slovaquie. Si sa petite taille (168 cm) soulève bien des questions sur la scène internationale, il s’en est plutôt bien sorti hier dans les bandes face aux robustes lettons. En powerplay, sa spécialité à Zoug, il n’a pas été servi de manière à ce qu’il puisse vraiment utiliser sa meilleure arme: sa reprise directe depuis le côté gauche. Il devrait encore obtenir une chance de prouver sa valeur samedi lors du deuxième match test.

Le plus attendu

Nico Hischier, évidemment. Le petit prodige du hockey suisse n’a pas livré un très grand match, même s’il reste toujours dangereux lorsque le puck se retrouve sur sa canne. Il a connu sa meilleure séquence à 39 secondes de la sirène lorsqu’il a distillé une petite merveille de passe liftée entre les deux lignes bleues à l’attention de Vincent Praplan. Le Sierrois, seul face à au gardien, n’a pas manqué son affaire et a inscrit le 4-1 (60e).

La meilleure variante

Celle qui consiste à chercher la déviation depuis le slot en powerplay. Hier, c’est Grégory Hofmann qui a profité d’un centre-tir de Gaëtan Haas pour rediriger le puck sous la transversale (1-1, 33e). A Sierre lors du premier match contre la France, Andres Ambühl avait marqué de manière identique en supériorité numérique.

Le plus actif

Noah Rod a été fidèle à lui-même : intense. Le capitaine de Genève-Servette s’est aussi distingué en infériorité numérique (notamment à 3 contre 5), l’une des tâches qui lui est confiée avec la sélection. Il a couronné sa solide prestation en inscrivant le 2-1 (33e) d’un solide tir du poignet au premier poteau, puis en offrant le but du 3-1 dans la cage vide au défenseur du LHC Lukas Frick alors que les Lettons venaient de sortir leur gardien (59e).

Le plus à l’aise

Romain Loeffel a été excellent face aux Lettons et encore une fois démontré qu’il est l’un des meilleurs joueurs de powerplay du pays. Dans le jeu à 5 contre 5, il a été solide aux côtés de Joël Genazzi. Les deux hommes ont d’ailleurs été à l’origine du but marqué par Rod (2-1) et ont certainement marqué des points aux yeux du sélectionneur.

Les plus menacés

Denis Hollenstein, Damien Riat, Alessio Bertaggia, Andrea Glauser et Samuel Kreis étaient tous surnuméraires. Pas forcément un signe encourageant pour certains d’entre eux. S’ils devraient obtenir une chance de se faire valoir samedi pour le deuxième match test face aux Lettons (à Weinfelden, 18h15), tous font partie des joueurs menacés avant l’annonce de la sélection finale.

Le plus curieux

La Suisse s’est imposée 4-1, mais le match s’est terminé par une prolongation de cinq minutes à 3 contre 3 puis une séance de tirs au but. Les deux équipes avaient convenu avant la partie de profiter de l’occasion pour entraîner des situations qui pourraient survenir durant le championnat du monde. Personne n’a marqué en prolongation, et les Suisses se sont inclinés 2-0 dans la séance des tirs au but. Reto Berra a capitulé face aux deux premiers tireurs lettons. Les cinq tireurs suisses – Josi, Martschini, Hischier, Haas et Fiala – ont tous échoué lors de leur tentative.

La moins bonne affaire

Le journaliste du Blick a été délesté de 50 francs après avoir posé le pied sur le tapis rouge à croix blanche qui se trouve dans le vestiaire de l’équipe nationale. Les portes des vestiaires sont ouvertes aux journalistes durant 10 minutes après les matches, à condition de ne pas enfreindre les règles internes, comme l’a rappelé la nouvelle cheffe de presse de l’équipe de Suisse avant la rencontre. C’est Joël Genazzi, caissier ad interim en l’absence de Denis Hollenstein, qui s’est chargé d’encaisser la somme de 50 francs, le tout sous une salve d’applaudissements des joueurs helvétiques.

(nxp)