Stéphane Python (51 ans) est un ancien joueur. Coach depuis 1989, il a occupé des postes d’entraîneur assistant en LNB et en LNA. Il a été entraîneur en chef en première division italienne et 1re ligue suisse. Installé au Québec depuis 2014, il a été entraîneur et manager général d’équipes juniors au Canada.

David Aebischer

19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

L’équipe pilotée par l’ex-attaquant du Lausanne HC Landry est toujours en quête de constance en cette entame de championnat. Après une fin de campagne 2018-2019 prometteuse, les Gatinois patinent dans la semoule en l'absence de leur défenseur fribourgeois, toujours convalescent suite à une blessure contractée dans le bas du corps. Quand il n’est pas en uniforme, les carences du collectif des Olympiques sautent aux yeux: avec sa vision du jeu et son talent naturel, Aebischer assume une leadership, sécurise et responsabilise l’ensemble de l’équipe. Vivement son retour.

Noah Delémont

17 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

Bien que toujours privé de victoire, le club de l’ex-défenseur du HC Bienne progresse à chacune de ses sorties. Même si la défaite n'est jamais honorable, le Titan a poussé les champions en titre de Rouyn-Noranda en prolongation et le leader de l’Association de l’Est du Circuit Courteau, les Islanders de Charlottetown, aux tirs aux buts en fin de semaine dernière. Le Suisse, qui en a d’ailleurs profité pour obtenir son deuxième point personnel de l’exercice, s’est adapté au rythme de la Ligue et a donné satisfaction à son personnel d’entraîneurs à chacune de ses présences sur la glace.

Gaëtan Jobin

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

La formation du Fribourgeois est l’une des plus régulières de la Ligue. Elle reste sur deux victoires et un revers et domine l’Association de l’Est. L’ex-junior de Gottéron impressionne par sa constance et son sens du hockey. N'oublions pas qu’il n’est qu’une recrue dans une Ligue bien plus forte que son pendant helvétique. Et que, avec son 1,83 m, il démontre que les habiletés technique et la vitesse sont devenus les ingrédients majeurs du hockey d’aujourd’hui: un joueur de petit gabarit comme lui y a sa place et est en mesure d’y être dominant.

Valentin Nussbaumer

19 ans, Cataractes de Shawinigan, ailier

L’ex-Biennois a démontré son caractère et sa capacité de remise en question à l’occasion de ses deux derniers matches. Dans la défaite contre Chicoutimi, il n’a pas griffé la feuille des pointeurs et a terminé la rencontre sur un différentiel de -2 pas jojo. Le lendemain, face à Gatineau (victoire 5-3), il s’est distingué avec un but, une mention d’aide et la conquête de la deuxième étoile. Les Cataractes, qui ont recruté une vieille connaissance helvétique en la personne d’Adrien Plasvic en tant qu’entraîneur assistant, sont toujours en embuscade pour dominer l’Association de l’Ouest (10 matches, 14 points) et les performances de leur joueur suisse n’y sont pas étrangères.

Alexis Gravel a littéralement volé un but Gaétan Jobin ! Arbitrage vidéo néanmoins pour s’assurer que la rondelle n’est pas rentrée #lhjmq — Julien Lecacheur (@JulienLecacheur) October 14, 2019

Noah Patenaude

16 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Le Neuchâtelois assume son statut de gardien réserviste au sein d’une équipe en reconstruction. Contre Halifax, il est entré en jeu à la 58e minute et n’a pas accordé de but dans la défaite (6-5). Face à Moncton, son coach l’a envoyé dans la mêlée à la 49e minute alors que son club était mené 9-0. Là aussi, alors qu’il a été sollicité à neuf reprises, il a préservé sa cage inviolée. Au sein d’un club où la défensive est poreuse, le Romand doit continuer à se concentrer sur son jeu et faire de son mieux pour mériter davantage de temps de jeu.

Théo Rochette

17 ans, Saguenéens de Chicoutimi, centre

Toujours tenu à l'écart par sa mononucléose, l’ex-junior du Lausanne HC assiste au bon parcours des Sags depuis les estrades. L’équipe entraînée par Yanick Jean n’est qu’à quatre points de la première place de l’Association de l’Est avec un match en moins.