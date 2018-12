Dans l’unique match au calendrier du championnat de NHL dans la nuit de dimanche à lundi, les Vegas Golden Knights ont croqué les Arizona Coyotes à Glendale (5-1).

Après une entame de saison poussive, l’équipe du Nevada a ainsi confirmé son retour aux affaires. A mi-championnat, les finalistes malheureux de l’édition 2018 pointent au troisième rang de la Conférence Ouest (42 matches, 50 points), derrière les Winnipeg Jets (38 matches, 50 points) et les Calgary Flames (39 matches, 50 points).

Dans le désert de l’Arizona, la formation de Gérard Gallant toujours privée de Max Pacioretty (blessé) a démontré son homogénéité dans le secteur offensif puisque cinq hommes différents ont allumé la lampe.

Impliqué sur l’unique but des Coyotes, le Suédois Oliver Ekman-Larsson est devenu le défenseur le plus prolifique de l’histoire de la franchise qui avait quitté Winnipeg pour déménager sous les palmiers en 1995. Il compte désormais 312 points (dont 107 goals), soit un de plus que Keith Yandle. (nxp)