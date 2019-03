Ce n’est jamais une mauvaise idée, en play-off, que de préserver d’entrée de jeu l’avantage de la glace durement acquis au terme des 50 rondes de la saison régulière. Le HC Bienne a rempli sa part du contrat et mène 1-0 dans sa série face à Ambri. La logique a été respectée face un adversaire que les Seelandais avaient déjà battu à quatre reprises en championnat.

Le score – 3-1 - est flatteur pour les Léventins, qui n’ont finalement pas eu grand-chose d’autre que leur courage à mettre sur la balance. Les joueurs de Luca Cereda et n’ont d’ailleurs trouvé la faille qu’à 15 secondes du gong, et il s’agit déjà là d’une petite victoire en soi pour la formation léventine, blanchie à deux reprises sur cette même patinoire en championnat (6-0 et 3-0).

Les Biennois ont obtenu l’essentiel, une victoire bonne pour la confiance. Pour la forme, on leur reprochera leur manque de réalisme. Classer l’affaire rapidement leur aurait évité de suer inutilement. Mais c’est peut-être mieux ainsi, après tout: une victoire trop large, avec l’excès de confiance qui en aurait résulté, ne leur aurait pas forcément rendu service pour la suite. Le HCB a toutefois suffisamment de bonnes raisons de classer sa performance de samedi dans la catégorie des satisfactions. Les hommes d’Antti Törmänen ont su proposer un hockey envoûtant, avant tout en première période lorsqu’il a été question de prendre ses distances en marquant à deux reprises (8e, 1-0 et 17e, 2-0). Ils ont ensuite parfaitement géré leur avantage grâce à leur force collective, sans jamais perdre le fil du match. Un premier acte tout en maîtrise. (nxp)