Tu t’es fait réveiller tôt un dimanche matin parce qu’un directeur sportif n’avait vraiment pas trouvé drôle ce que t’avais écrit la veille. Tu t’es fait mal regarder dans les couloirs de Malley 2.0 et de Saint-Léonard. Tu as croisé un fan romand du SCB qui voulait se battre sur le parking de la patinoire à Berne après avoir lu Hockey Inside.

Mais t’as tout de même réussi à faire rire le CEO du HC Bienne Daniel Villard, t’as aussi reçu plein de messages qui disaient «cool ta chronique», et même le directeur marketing du LHC a trouvé ça génial!

Rien que pour tout ça, tu lâches rien et t’es de retour pour une deuxième saison.

«Hockey Inside», Saison 2, épisode 1, c’est parti :

1. Bon, vous l’aurez lu ici en premier: comme c’est le cas chaque année depuis 2007, le trophée de champion de Suisse 2019 va rester en mains (a)lémaniques. Depuis que la direction sportive a identifié le problème et drastiquement réduit le quota de joueurs romands (Valentin Borlat, Benjamin Antonietti, Loïc In-Albon), je ne vois pas qui pourrait arrêter le LHC cette saison sur la route du titre.

2. Ce LHC a vraiment de la gueule, et ce ne sont en tout cas pas des paroles en l’air. Quel Top 4 en défense, et quel Top 6 en attaque! J’ai vu jouer les Lions mardi contre Ajoie en Coupe. Première action du match? Sans exagérer, ça a fait : «tac tac tac tac tac tac tac tac», le bruit du puck qui circulait de canne en canne au rythme des une-deux et d’enchaînements sophistiqués. Là je me suis dit : «Wow». Un ex international qui assistait au match m’a dit: «Lausanne, ils ont vraiment la Mannschaft».

3. Et avec les arrivées au club (a)lémanique de Bertschy Christoph, Grossmann Robin, Kenins Ronalds, Boltshauser Luca ou encore Leone Robin, le LHC est même qualitativement parlant le 3e meilleur club suisse-allemand du pays, juste après Berne et Zurich, mais devant Zoug et Davos.

4. Sinon, on me demande souvent: «pis Roman à Zurich, ça va?» Roman, par WhatsApp, me dit que même si Fribourg ressemblait plus à la République tchèque que Zurich, le fait d’être désormais plus près de la maison qu’avant le rassure. Il dit aussi que ça lui fait tout bizarre de s’entraîner avec autant de bons joueurs.

5. Quand je dis Roman, je pense automatiquement à Romain. C’est grâce à eux que cette chronique existe. En tout cas ça m’a mis un sacré coup au moral quand j’ai appris qu’ils partaient à Zurich et Lugano. Mais que ceux qui n’auraient pas pris la même décision qu’eux leur jette la première pierre.

6. Chris McSorley a dit que le plan de match de GE Servette serait de garder le puck en zone offensive. C’est certain que plus les Aigles passeront du temps loin de leur zone de défense et surtout le plus loin possible de leur but, mieux ils se porteront…

7. Quel coach se fera virer en premier? Même si Gottéron s’est quand même bien fait «frencher» en prolongeant le contrat de Mark French jusqu'en 2021, l’entraîneur de Lugano Greg Ireland sera le premier à être débarqué. Et il sera remplacé par Hans Kossmann. C’est tellement évident.

8. Quel joueur va faire une énorme saison? Killian Mottet! D’ailleurs si je pouvais me réincarner en joueur de hockey, c’est Killian Mottet que j’aimerais être. Je traînerais la patte et secouerais la tête pendant la première moitié de la saison, avant de faire mes 28 points dans les dix derniers matches, je serais retenu en équipe de Suisse et après je signerais un nouveau contrat de deux ans. Plus sérieusement, je pense sincèrement que cette fois-ci, l’attaquant de Gottéron va faire une très grosse saison, du début à la fin.

9. L’équipe surprise qui se qualifiera pour les play-off? Langnau. Avec le retour du Canadien Chris Di Domenico, ça va être chaud du côté de la patinoire de l’Ilfis cet hiver.

10. J’ai bien envie de dire une vacherie sur Bienne, mais je ne trouve pas. Il se passe rien là-bas, on dirait. Même l’absence du défenseur numéro un Beat Forster jusqu’à Noël n’a pas l’air d’inquiéter grand monde. C’est l’avantage de cette équipe équilibrée à tous les postes: elle n’est jamais dépendante de ses joueurs-clé.

