Au terme de son premier succès face à l’Italie (9-0), Patrick Fischer a parlé d’une victoire pleine de caractère. Disons qu’elle a su éviter la peau de banane avec une certaine aisance.

Mais s’il s’agissait là de caractère, que dire, dès lors, de ce succès arraché à la 57e minute face à la Lettonie grâce à un puck «gratté» par Nico Hischier? Les Suisses ont triomphé alors que tous les ingrédients semblaient réunis pour que la soirée tourne mal. Elvis Merzlikins, l’ancien gardien de Lugano, avait décidé d’aimanter les pucks, alors que les Suisses, eux, ont mêlé indiscipline chronique et impuissance en power-play. Un accord qui rime souvent avec le mot défaite.

Et pourtant. Pourtant Patrick Fischer a la chance de pouvoir compter sur certaines individualités capables de décider du sort d’une rencontre à elles seules. Les deux premiers noms à venir à l’esprit? Nico Hischier et Roman Josi, évidemment. Et devinez qui se sont associés pour marquer le but de la victoire à la 57e? Eux-mêmes. Au final, les trois points sont mérités pour cette équipe de Suisse entreprenante qui a répondu au défi physique. Sans un excellent portier devant le but letton, la soirée aurait probablement même pu être plus tranquille.

Mais qu’importe. La Suisse a poursuivi son sans-faute parce qu’elle n’a jamais semblé fébrile. Si elle a «trouvé un chemin» vers la victoire, c’est aussi parce qu’elle a acquis des certitudes l’année dernière au Danemark. Lors de l’épopée argentée de Copenhague, elle a pris conscience d’être devenu petit à petit une bonne équipe mondiale. Une formation qui s’impose avec sérieux contre les équipes moins fortes qu’elle. Et c’est justement cela, avoir du caractère. (nxp)