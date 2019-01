Vous aviez apprécié la série télévisée «Lance et Compte» qui nous avait plongé dans les méandres de la NHL à la fin des années 1980? Vous allez adorer les livres de Luc Gélinas dont le premier tome de la série «C’est la faute à...» est disponible depuis ce mercredi dans les libraires européennes.

Les cinq ouvrages imaginés et rédigés par l’un des journalistes vedettes de la chaîne de télévision «RDS» a rencontré un succès phénoménal au Québec, où 100’000 exemplaires ont été écoulés. «J’ai moi-même été surpris par cet engouement, explique l’auteur. A l’origine, je ne pensais écrire qu’un livre et finalement j’en suis rendu à cinq.» Les histoires nous amènent dans la réalité de la Ligue de Hockey Junior Majeure du Québec, catégorie dans laquelle quatre Suisses patinent cette saison et par laquelle Nico Hischier et Timo Meier avaient transité. Elles empoignent des thématiques, telles que l’homosexualité, les relations parents-adolescents et la scolarité.

«Je suis papa de trois ados, dont l’un a évolué dans cette ligue. J’étais donc bien au fait des questions qui sont soulevées à cette période de la vie.» Bien documenté, Luc Gélinas s’est notamment entretenu avec des recruteurs, des psychologues sportifs, des entraîneurs, des préparateurs physiques et des joueurs de la NHL qu’il côtoie au quotidien afin que sa description soit conforme à la réalité des coulisses.

Ses romans ont tous le même mécanisme, celui de l’effet domino. Dans le tome 1 «C’est la faute à Ovechkin», le destin de Félix, le héros, est influencé par un banal chapitre de la vie de vedette russe des Capitals de Washington. Un autre tome, le quatrième de la série, est intitulé «C’est la faute à Patrick Roy». «L’ex-gardien vedette m’a félicité, cela m’a fait chaud au cœur. Presque autant que lorsque j’avais entendu que, lors d’un voyage en bus, trois joueurs d’une équipe de la LHJMQ lisait l’un de ces livres.» (nxp)