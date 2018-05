Alex Ovechkin va enfin disputer sa première finale de Coupe Stanley. «Ses» Washington Capitals sont allés s'imposer 4-0 à Tampa dans l'acte VII de la finale de la Conférence Est de NHL. Ils se frotteront aux Golden Knights de Luca Sbisa au stade ultime de la compétition.

Les Capitals ont ainsi effacé une décennie de frustrations en play-off et joueront la deuxième finale de Coupe Stanley de leur histoire, 20 ans exactement après avoir été «balayés» 4-0 par les Detroit Red Wings. Depuis le début de l'ère Ovechkin (2005), ils affichaient pourtant jusqu'à mercredi soir un maigre bilan de trois succès pour sept échecs dans des matches VII.

C'est la superstar russe qui a montré la voie à suivre mercredi soir dans ce qu'il avait estimé être «le plus grand match de sa vie», ouvrant la marque après 62'' de jeu seulement sur un service de son compatriote Evgeny Kuznetsov. L'Autrichien Andre Burakovsky, encore surnuméraire lors du cinquième match, a signé un doublé dans le deuxième tiers en marquant ses deux premiers buts dans ces play-off, et Nicklas Backström a scellé le score dans la cage vide.

L'homme du match fut néanmoins le portier Braden Holtby, dont la place de titulaire n'était pas assurée au début de ces play-off. Il s'est fait l'auteur de 29 arrêts pour signer son deuxième blanchissage consécutif, alors que son vis-à-vis Andrei Vasilevskiy a terminé cette rencontre avec 19 parades à son actif. Holtby est invaincu au cours de ses dernières 157'13'' passées sur la glace. Le dernier but inscrit par Tampa dans cette série l'avait été après 33'' de jeu dans l'acte V!

Alex Ovechkin (12 buts dans ces play-off) et les Capitals n'auront pas l'avantage de la glace dans une finale de Coupe Stanley dont le premier match est prévu lundi prochain à Las Vegas. Mais la franchise de Washington n'a pas à s'en inquiéter: elle a remporté huit des dix matches qu'elle a livrés loin de ses bases dans ces play-off, dont trois dans une finale de Conférence où le Lightning a mené 3-2 après avoir gagné trois rencontres d'affilée.

BELIEVE IT! THE WASHINGTON CAPITALS ARE GOING TO THE 2018 #STANLEYCUP FINAL! #ALLCAPS pic.twitter.com/mQxQuXxeYn