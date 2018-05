Washington, vainqueur de Tampa Bay (3-0) lundi, devra aller chercher son billet pour la finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) sur la patinoire du Lightning mercredi.

Les Capitals sont revenus à la hauteur du Lightning, trois victoires partout, en finale de conférence Est, et se sont offerts une «finale» avant la lettre avec un match N.7, mercredi, qui s'annonce explosif.

Le vainqueur de ce match sera opposé pour la Coupe Stanley à Las Vegas, qui s'est qualifié en éliminant Winnipeg (4-1) dimanche et disputera la finale dès sa première saison, un exploit réussi uniquement par deux équipes en NHL jusqu'ici.

Washington a dû attendre la fin de la 2e période pour prendre l'avantage dans un match très fermé entre deux équipes visiblement nerveuses.

En situation de supériorité numérique, T.J. Oshie, démarqué par Nicklas Backstrom, a libéré son équipe à la 14e minute du 2e tiers-temps.

Devante Smith-Pelly a doublé la mise à la 7e minute de la troisième période, en reprenant une passe de Jay Beagle qui était derrière le but d'Andrei Vasilevskiy.

