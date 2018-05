Winnipeg a décroché le dernier billet pour les finales de conférence de la NHL en battant Nashville 5 à 1. Grande déception pour Josi, Fiala et Weber, balayés une fois de plus devant leur public.

Les Jets ont remporté leur série du 2e tour quatre victoires à trois et seront opposés à partir de samedi aux Vegas Golden Knights pour une place en Coupe Stanley, la finale du Championnat NHL. Une équipe canadienne peut ainsi toujours rêver d'être sacrée pour la première fois depuis 1993 et le Canadien de Montréal.

L'équipe de Nico Ehlers a fait la différence en fin de 2e tiers-temps en prenant le large 3 à 1 grâce à Mark Scheifele, auteur de son 10e but des play-off. Nashville, finaliste malheureux de la Coupe Stanley 2017, n'a pas réussi à se relancer malgré le soutien de son public. Roman Josi a quitté la glace avec un bilan de -2, de -1 pour Kevin Fiala et de 0 pour Weber.

Un ou deux des joueurs helvétiques des Predators rejoindront-ils la sélection suisse à Copenhague. Ils pourraient au mieux prendre part au dernier match du tour préliminaire mardi contre la France et ensuite un éventuel quart de finale. Auront-ils le coeur à le faire ?

Pendant que le gardien des Jets Connor Hellebuyck endiguait les assauts des Predators, avec 36 arrêts, ses coéquipiers Paul Stastny et Scheifele assuraient définitivement la victoire et la qualification de leur équipe qui a remporté trois de ses quatre victoires à Nashville.

«On est arrivé ici avec plein de confiance, on a montré tout au long de l'année qu'on jouait nos meilleurs matches quand on avait le dos au mur», s'est félicité Blake Wheeler, le capitaine de Winnipeg.

Le dernier carré du Championnat 2017-18 a une configuration particulièrement inédite. A l'Ouest, Las Vegas dispute sa première saison en NHL et réussit des débuts historiques, tandis que Winnipeg n'avait jamais dépassé le 1er tour dans sa courte histoire. A l'Est, Washington qui a éliminé le double champion en titre Pittsburgh, n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 1998. Les Capitals affronteront dès ce soir Tampa Bay Lightning.

Now, only four remain.



The Conference Finals are ready to go. #StanleyCup pic.twitter.com/n78y0mPVVH — NHL (@NHL) 11 mai 2018

(afp/nxp)