L’annonce de Yannick Herren à Fribourg est l’un des transferts majeurs dans un mercato plutôt calme. Hormis l’ailier du Lausanne HC, rares sont les joueurs d’impact à avoir changé de club. La majorité des annonces ont concerné des prolongations de contrat. Mais le déménagement du Haut-Valaisan à la BCF Arena est intéressant à plus d’un titre. Il change potentiellement les plans des deux clubs. Voilà comment.

Le point de vue de Fribourg

Cette saison, les absences pour blessure de Julien Sprunger et Andrei Bykov ont mis en lumière les carences offensives des Dragons. Avec 15,71% de réussite en supériorité numérique, Gottéron est avant-dernier dans la spécialité. Cela paraissait clair qu'il fallait engager un joueur suisse d’impact en attaque. Le marché des centres ayant été totalement pillé, il était évident que Christian Dubé tenterait de signer un ailier buteur. Avec sept buts cette saison et un exercice à 18 réussites par le passé, Yannick Herren possède ce profil. D’autant plus qu’il est un joueur très à l’aise en supériorité numérique. «Il est capable de marquer une quinzaine de buts en une saison, a apprécié le directeur sportif fribourgeois. C'est un joueur qui possède un style de jeu rapide et moderne et nous aidera beaucoup»

Avec trois réussites en power-play, Yannick Herren est l’un des éléments importants du jeu de puissance lausannois. Mais en raison de la densité en attaque, il ne joue probablement pas autant qu’espéré dans cette situation avec 1’34’’ de présence par match en power-play (lire plus bas). Avec son tir sur réception de gaucher, il est très à l’aise sur la gauche du gardien. C'est d'ailleurs là et à la ligne bleue qu'il passe désormais la majeure partie du temps sur la glace.

Zone d'influence de Yannick Herren en power-play. Source: www.nlicedata.com

Cet atout pourrait être intéressant pour la saison prochaine à Fribourg. Cette saison, en effet, Christian Dubé compte principalement sur sa première unité spéciale pour marquer des buts. Avec le stratège Ryan Gunderson à la ligne bleue (7 assist en power-play), ce premier bloc a fier allure. Les Stalberg, Desharnais, Sprunger et Brodin sont complémentaires et créent le danger en permanence. Ce n'est pas un hasard s'ils jouent plus qu'à leur tour. Derrière le quintet, les Kilian Mottet ou Matthias Rossi récupèrent souvent les miettes en fin de période à 5 contre 4.

Répartition des tirs de Fribourg-Gottéron en power-play cette saison. Source: www.nlicedata.com

L'apport de Yannick Herren sera utile à cette unité No 2 en amenant une arme supplémentaire. De plus, sa zone d'influence colle parfaitement à ce qui manque actuellement aux Dragons. A moins qu'il ne vienne encore bonifier le premier PP?

En vue de la saison prochaine, Gottéron n’a plus qu’un poste de libre pour un joueur étranger. Avec un défenseur (Ryan Gunderson), un centre (David Desharnais) et un ailier (Viktor Stalberg) sous contrat, le directeur sportif va-t-il se pencher vers un nouveau joueur de centre? Cela semble être l’option la plus logique malgré l’excellent début de saison du Suédois Daniel Brodin.

Avec Stablerg, Herren, Sprunger, Mottet et Rossi, le club de la BCF Arena possède cinq ailiers capables de faire la différence, alors que les centres ne sont pas toujours même niveau. S’il pouvait glisser Andrei Bykov en troisième et Samuel Walser en quatrième ligne, Christian Dubé aurait fait faire un sacré saut de qualité à son équipe. «Je n'en suis pas encore à ce point de réflexion, nous a confié Christian Dubé. Je suis très satisfait de Daniel. Nous allons voir comment se passe la suite de la saison, notamment avec l'association entre Samuel Walser et Matthias Rossi.»

Le point de vue de Lausanne

Avec Christoph Bertschy, Joel Vermin, Ronalds Kenins, le Lausanne HC compte trois joueurs suisses probablement plus complets que Yannick Herren sur une aile. Si l’on ajoute la concurrence de Tyler Moy ou même Cody Almond, l’urgence sur ces postes était moindre qu’à Fribourg. Toutefois, le départ du Haut-Valaisan va forcer Jan Alston à opérer un choix. Doit-il remplacer le partant par un joueur étranger au risque de ne plus avoir deux arrières importés en vue de la saison prochaine? C’est l’option qui paraît tenir la corde actuellement. Car le marché étant ce qu’il est, un Yannick Herren ne se remplace pas en un claquement de doigts.

Dès lors, pourquoi les Vaudois, habitués à piquer les joueurs à leurs adversaires, ne se sont-ils pas alignés sur le dossier Yannick Herren? Aux yeux des Lausannois, la valeur du Valaisan n’est pas aussi haute qu’elle ne l’était pour les autres clubs en lice (Davos, Zoug, Genève-Servette et Fribourg-Gottéron). Ailier de troisième ou de deuxième trio, il est derrière les joueurs mentionnés ci-dessus dans la hiérarchie interne. C’est pourquoi une augmentation de salaire n’aurait probablement pas fait de sens dans un vestiaire où préserver les égos n’est pas toujours simple.

Le point de vue du joueur

Ce n'est un secret pour personne, Yannick Herren a vécu une dernière saison très compliquée. Entre une mononucléose et une baisse de confiance chronique, il est passé par des moments difficiles. Si bien qu'il est passé tout proche de quitter Lausanne l'été passé. Son agent avait même mis la pression sur les dirigeants pour que son client ait à nouveau un rôle en rapport avec son potentiel. Dans ces conditions, il aurait fallu une proposition lausannoise aux petits oignons pour le conserver.

Selon nos informations, cette proposition s'est matérialisée par moins d'années de contrat (Gottéron a offert trois ans) et moins d'argent annuellement. Une proposition difficilement acceptable pour le joueur qui pourra évoluer davantage en supériorité numérique qu'il ne le fait actuellement et avec une place très probable dans le top 6. Dans ces conditions, il paraissait couru d'avance qu'il ne patinerait plus avec un Lion sur le maillot dès la saison prochaine.