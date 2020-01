Yannick Weber a mis fin à une disette de 446 jours, mercredi, alors que six matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

A Washington, où les Nashville Predators ont battu les Capitals (4-5), le défenseur bernois a inscrit le but de la victoire à la 56e minute d’un tir du poignet.

Yannick Weber breaks the tie with his first of the year!#Preds #BellLetsTalk pic.twitter.com/Y4LwWUmi3b — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 30, 2020

Récompensé par la deuxième étoile, l’ancien joueur de Genève-Servette n’avait plus allumé la lampe depuis le 10 novembre 2018.

Plus tôt dans la partie, l’arrière bernois Roman Josi avait été crédité d’un 35e assist sur le troisième goal des Preds. Après 49 matches, le capitaine du club du Tennessee présente une fiche de 49 points.

Aligné pendant 13’20'' avec le club de la capitale américaine, le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a conservé un bilan neutre.

En Californie, Timo Meier a été impliqué sur l’ouverture de score des San Jose Sharks, qui ont été battus par les Vancouver Canucks (2-5) après avoir cédé à quatre reprises dans le dernier tiers-temps.

First time in NHL history a player has scored, and the Teenage Mutant Ninja Turtles theme plays… right…?#SJSharks @TomasHertl48 pic.twitter.com/9jHqyWxXvF — Brodie Brazil (@BrodieNBCS) January 30, 2020

Après 52 parties, l’ailier appenzellois compte 32 points personnels, dont 16 buts.

A Edmonton, le joueur de centre seelandais Gaëtan Haas a été rayé de l’alignement par les Oilers et n’a pas pris part à «La bataille de l’Alberta» contre les Calgary Flames (3-4 tab). Un duel émaillé de deux bagarres, dont celle entre Zack Kassian et Matthew Tkachuk qui avaient un contentieux à régler après une rixe qui avait eu lieu le 11 janvier.

Zack Kassian and Matthew Tkachuk drop the gloves off the faceoff pic.twitter.com/XXnKZO7U3j — Brady Trettenero (@BradyTrett) January 30, 2020

Le derby a également été pimenté par un coup de Mark Giordano sur Connor McDavid. Le joueur étoile des Oilers n’a pas apprécié et a piqué une colère dont il n’est pas coutumier.

