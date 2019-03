Jeudi soir, l'équipe de Suisse centrale avait déposé protêt contre la décision des arbitres de valider le 4-2 des Lausannois. Pour les Zougois, les directeurs de jeu avaient sifflé avant que le puck lancé par Emmerton ne franchisse la ligne de Tobias Stephan. Ils affirment que l'arbitre n'a pas respecté la procédure, n'indiquant pas sa décision (but ou pas but), avant d'aller revoir l'action à la vidéo.

Ils avaient jusqu'à ce vendredi 10 heures du matin pour confirmer leur protestation de manière officielle et c'est ce qu'ils ont fait directement après la rencontre, déposant ainsi leurs justifications bien avant le délai des 12 heures suivant la fin de la rencontre prévu dans le règlement. Le «cas» est désormais entre les mains de la Ligue, qui décidera de la suite à donner.

«Je comprends que ce soit difficile pour les arbitres, disait Raphaël Diaz, capitaine des visiteurs, jeudi soir. Il y a beaucoup de bruit et peut-être un peu de nervosité. Moi-même, je ne suis pas sûr. Mais, justement, nous aimerions que cette scène soit visionnée calmement.» C'est ce qui sera donc fait par la Ligue. Au plus vite on l'espère, car l'acte III est déjà prévu samedi soir déjà.

Les Zougois ne semblent toutefois pas très confiants quant à la procédure qu'ils ont lancée. Vendredi matin, il était déjà possible d'acheter des tickets pour un acte V, redevenu de fait hypothétique, et prévu à la Bossard Arena jeudi prochain. La Ligue, elle, communiquera au plus vite.

RECTIFICATIF DE LA LIGUE après mon tweet: «Désolé, nous nous sommes mal exprimés. Le cas n’est pas dans les mains du juge unique. Zoug n’a pas contacté le juge unique, mais la Ligue, et nous examinons actuellement l’affaire.» #LHC #EVZ — Jérôme Reynard (@jeromereynard) 29 mars 2019

(nxp)