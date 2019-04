Sitôt la première période passée, il n’y a eu plus qu’une seule équipe sur la glace: Zoug. Après une dizaine des jours de repos, les visiteurs ont eu besoin de ces vingt minutes initiales pour retrouver le rythme. Mais ensuite, quelle impression ils ont dégagée! Freiné lors du tiers initial, le jeu de transition de l’équipe de Suisse centrale a ensuite fait merveille. Et ce n’est pas un hasard si l’égalisation et le 1-2 ont été inscrits sur deux actions où ils ont pu se projeter rapidement vers l’avant. Tantôt sur une attaque placée, tantôt en contre-attaque.

Les Zougois ont livré un match si parfait qu’ils ont réussi à frustrer Berne. Les Ours ont été si impuissants qu’ils ont été obligés de montrer les muscles pour exister. Problème? Lorsque l’on est systématiquement en retard, les charges dures deviennent des agressions. En troisième période, Adam Almquist a chargé Reto Suri à la tête. Une vilaine scène qui a valu au Suédois une très logique pénalité de match. Déjà menés, les Bernois n’ont pas pu revenir au score et ont d’ores et déjà cédé l’avantage de la glace à un EVZ parfaitement organisé et plaisant à voir.

Uff... Adam Almquist knockt mit einem Check gegen den Kopf Reto Suri aus, dieser bleibt blutend liegen. Almquist wird unter die Dusche geschickt und an dieser Stelle gute Besserung an Reto Suri! ???????????? #NLPlayoffs2019 pic.twitter.com/ZanPQvhIKc — MySportsCH (@MySports_CH) 11 avril 2019

Mais au-delà de cette charge inqualifiable, la Ligue doit désormais saisir la chance unique qui lui est offerte. Chaque année, une pénible chasse aux sorcières fait des arbitres les bouc-émissaires. Soit disant pro-Berne, ils subissent un traitement injuste. Hier, dans une hostile PostFinance Arena, ils n’ont pas tout fait juste. De loin pas. Ils ont par contre su prendre leurs responsabilités au moment où Almquist a dépassé les limites. Ils l’ont renvoyé sous la douche, mettent un terme aux espoirs du SCB de revenir au score.

Cette décision DOIT être suivie de conséquences pour le défenseur coupable de cette agression. En donnant une punition exemplaire à Adam Almquist, le juge unique pourrait mettre en sourdine les sempiternelles critiques envers une ligue soit-disant à la botte du SCB. Comment? En empêchant l’agresseur de revoir la couleur de la glace pendant un bout de temps. Adam Almquist mérite une sévérité exemplaire. Toute autre sanction qu’une lourde sanction serait totalement incompréhensible. Au Player Safety Officer et au juge unique, désormais, de faire leur job. Pour leur propre crédibilité.

(nxp)