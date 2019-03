«Bienvenue à Playoff City (Zug)». A la manière d’un panneau de circulation, le ton est donné sitôt l’autoroute quittée. A peine la riante bourgade de Cham est-elle franchie que le EVZ fait sa promotion sur les bords de route. Après un quart de finale rondement mené face à Lugano (victoire 4-0 dans la série), la formation zougoise a de quoi se sentir en confiance et veut croire qu'elle a rompu avec son passé récent. Confirmation est attendue lors d'une demi-finale face à une équipe lausannoise qualifiée pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition.

Pourtant, avant le premier tour qui ne fut qu’une formalité, de nombreuses voix s’élevaient contre cette équipe deuxième de la saison régulière. Lino Martschini n’est pas un joueur de play-off. Tobias Stephan n’est pas un joueur de play-off. Bref, Zoug n’est pas une équipe de play-off. Comme pour prouver à qui veut bien l’entendre que ces idées préconçues sont fausses, le club a misé sur cette campagne de communication inspirée et inspirante. De quoi galvaniser une équipe bourrée de talents? C’est en tout cas l’amère expérience faite par le HC Lugano lors des quarts de finale.

20 ans d’attente

Quatre ans et un seul quart de finale passé ont collé une étiquette désagréable aux pensionnaires de la Bossard Arena: une bonne équipe de saison régulière qui disparaît sitôt les play-off débutés. «On ne peut qu'accepter ces critiques, a détaillé Tobias Stephan, gardien du EVZ depuis quatre saisons. Nous n'avons disputé qu'une finale et subi quelques éliminations difficiles à avaler. Nous savons que nous valons mieux que ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons à cœur de prouver.»

Alors en Suisse centrale, on tente par tous les moyens - campagne publicitaire y compris - de se convaincre que les choses ont changé. «Ce n'est pas que des slogans, rigole Dan Tangnes, nouveau coach du club. Tu ne te réveilles pas un beau matin en te disant que tu seras une équipe comme-ci ou comme ça. Cela fait depuis août dernier que l'on travaille dans cette direction. Nous avons mis en place les habitudes des équipes qui ont du succès, justement pour être prêt lorsque cela compte.» Le EVZ a déjà eu un avant-goût avec une victoire en Coupe de Suisse.

Ce titre est venu mettre un terme à une attente d'une vingtaine d'années. Le dernier sacre zougois date de 1998. Une autre ère. Une époque qu'espèrent revivre les dirigeants actuels. Et ils se sont donnés les moyens. En vue de la saison prochaine, le meilleur gardien de Suisse - Leonardo Genoni - et le meilleur buteur du championnat - Grégory Hofmann - se sont engagés à Zoug. Preuve que l'organisation est sur une phase ascendante. Et si cette courbe pouvait s'accélérer cette saison, cela ne serait pour déplaire à personne.

«Preuve de maturité»

Avec un Berne tout sauf serein et deux clubs romands qui historiquement ne gagnent pas, on doit sans doute se dire que cette année est peut-être la bonne, dans les alentours de la Bossard Arena. «Nous, dans l'équipe, nous pensons surtout à nous préparer pour défier Lausanne», coupe court Tobias Stephan.

Et Lausanne aura plutôt intérêt à être prêt à défier l’auto-proclamée équipe de play-off. En quart de finale, Lino Martschini a été fantastique (4 buts en 4 matches), tandis que Tobias Stephan a fait parler son expérience pour envoyer les Luganais en vacances. «Nous avons surtout été solides lorsque Lugano nous a challengé, a apprécié le gardien. Si les matches 3 et 4 n'ont pas été parfaits, nous avons été capables de trouver un moyen de gagner. Notamment le quatrième à Lugano. Nous nous sommes imposés en deuxième prolongation. C'est une preuve de la maturité de cette équipe.»

(nxp)