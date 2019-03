Dans une série très ouverte sur le papier, avec un Lugano qui était donné comme possible vainqueur, c'est Zoug qui a voulu remettre l'église au milieu du village. Les Zougois se sont imposé 3-2 pour conserver l'avantage de la glace lors de ce premier affrontement. Les Luganais n'auront donc pas le droit à l'erreur lors de l'acte II à la Resega s'ils veulent mettre Zoug sous pression. Il y avait également deux matches du tour de classement, celui des cancres qui ont fini sous la barre. On sait déjà que tout est joué et qu'ils ne servent à rien. Au terme des rencontres aller-retour, il y aura un play-out entre Davos et Rapperwil. Dans cette optique, les Saint-Gallois ont engrangé un petit avantage psychologique en se persuadant qu'il est possible de battre Davos à domicile, puisqu'ils se sont imposés 3-1 chez les Grisons. Mais ce sera sans doute une autre paire de manches quand cela comptera pour de bon. Enfin, Zurich et Fribourg ont décidé de jouer les prolongations inutile, restant à 1-1 après 60 minutes. C'est finalement Zurich qui a mis fin au pensum, aux tirs aux buts. (nxp)