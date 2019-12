La National League a vécu un week-end démentiel avec trois matches en quatre jours. Au cours de ce tourbillon, une affaire a particulièrement fait jaser: la suspension de Tommy Wingels.

RAPPEL DES FAITS

Vendredi, l’ailier de GE Servette charge durement Joel Vermin et commotionne au passage le Lausannois. Une charge qui vaut une pénalité de méconduite pour le match à l’Américain des Vernets. S’ensuit une procédure en cinq étapes:

1. Dans la nuit de vendredi à samedi. Le Délégué à la sécurité des joueurs (Player Safety Officer ou PSO) donne une recommandation au juge unique. Selon son expertise et en fonction des images à sa disposition, il n’y a pas de faute de la part de Tommy Wingels. Le check de l’attaquant grenat est légal. «Le check est délivré avec les épaules en premier et «full body». La tête n’est pas visée.» «Circulez, il n’y a rien à voir», donc.

2. Samedi midi. Le juge unique voit cependant la scène différemment. Tommy Wingels est ainsi suspendu de manière provisionnelle sans qu’un recours ou une requête d’effet suspensif ne soient possibles. Il manquera donc le match de samedi soir sans que le GSHC ou le joueur n’aient la possibilité de contester quoique ce soit.

3. Dimanche midi. Le juge unique rend sa décision finale: 2 matches de suspension. Selon lui et en allemand dans le texte, «Nach dem Gesagten liegt ohne Zweifel ein Check to the Head und damit eine Verletzung der Regel 124 IIHF vor». Ce qui donne en français: «Selon les éléments apportés, il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’un check à la tête et donc d’une infraction à la règle 124 de l’IIHF». De ce fait, en plus du match déjà purgé, Wingels est également suspendu pour le match suivant. Un match pour sa faute et un match pour la récidive. GE Servette a cinq jours pour faire appel. Une chose est sûre, si le GSHC veut que son Top Scorer puisse jouer le match du lundi soir contre les SCL Tigers, il doit agir très rapidement.

4. Dimanche en fin de journée. GE Servette décide de faire appel de la suspension de deux matches avant la rencontre de lundi contre Langnau. Afin que la décision soit rendue avant ce dernier match de l’année, la requête est déposée lundi matin juste avant 8h.

5. Lundi peu avant midi. Le Tribunal du Sport de la Fédération rend son verdict. Comme un effet suspensif n’est, là non plus, pas prévu par les règlements, ce timing est obligatoire. Ce qui ne donne qu’un minimum de temps aux trois juges pour délibérer et prendre en considération les éléments déposés par GE Servette. Sans grande surprise, le trio se range du côté du juge unique malgré des images pour le moins floues (voir ci-après). De manière surprenante, le doute lié à la qualité de la vidéo et l’existence avérée d’une charge à la tête n’est jamais mentionné dans leur décision et le concept de présomption d’innocence («In dubio pro reo») est balayé d’un revers de main.

Dès lors, plusieurs questions viennent se poser à la suite de ce cas pour le moins dérangeant.

1. Selon le règlement de la ligue, voici le passage concernant ce principe fondamental: «Ce principe de la présomption d’innocence s’applique à la partie défenderesse jusqu’à l’entrée en force d’un jugement («In dubio pro reo»)». Au vu des images, peut-on conclure, sans le moindre doute, que le check de Tommy Wingels touche la tête en premier?

Ce principe est pourtant clair en droit suisse. Il signifie notamment que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Y a-t-il un doute sur ces images (les mêmes qu'utilisées pour le verdict)? On peut à tout le moins très légitimement se poser la question.

Tommy Wingels du @officialGSHC est suspendu pour deux matchs et écope d’une amende de CHF 4’000.- suite à cette charge contre la tête de Joël Vermin du @lausannehc à la 31e minute de jeu du match de vendredi. Wingels a déjà purgé un match de suspension. pic.twitter.com/f0cGyhWGWw — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) December 22, 2019

Pour rappel, aucune enquête n’avait été ouverte contre Tristan Scherwey pour cette charge à la tête de Garrett Roe:

Nach diesem Check war für Garrett #Roe von den @zsclions Schluss: Tristan #Scherwey wurde für diesen Check gegen den Kopf mit einer 10-Minuten-Strafe belegt. #srfhockey #nationalleague pic.twitter.com/Gg1LdmivRn — SRF Sport (@srfsport) November 17, 2019

2. Un effet suspensif aurait permis au processus judiciaire d’être mieux appliqué. Entre le dépôt du recours de GE Servette et la décision, il n’y a eu que quelques heures. Dans ces conditions, comment peut-on être sûr de prendre une bonne décision?

Le problème de toute cette affaire, c’est que le discrédit est, une nouvelle fois, mis sur le processus juridique de la National League. Rappelons que la SIHF ne fait qu’appliquer les volontés des clubs. C’est donc à eux qu’appartient le devoir de clarifier ces points afin de ne pas décrédibiliser durablement le hockey suisse.

Depuis plusieurs années, la transparence a augmenté avec la publication des jugements et des diverses étapes des procédures. C’est une excellente chose. Mais tant que les points mentionnés ci-dessus ne sont pas davantage pris en compte, le risque d’erreur est bien réel.

Aux clubs de jouer, maintenant!

Grégory Beaud