Il parait que c’est avec une défense d’enfer que se gagne un championnat. Alors, les Aigles sont bien partis pour aller au bout de leur formidable aventure... Au-delà de la boutade (mais en est-ce vraiment une?), le leader du championnat ne cesse d'impressionner son monde. Il est certes accompagné par une sacrée dose de réussite, impossible de le nier, mais il ressemble de plus en plus à une forteresse. Imprenable?

Contre Berne, vendredi soir, Ge/Servette a poussé la coquetterie jusque dans la confection de son game-winning goal. Une action superbe menée par deux hommes qui venaient de jaillir du cachot. Daniel Winnik et Roger Karrer, unis dans la nuit pour allumer le feu aux Vernets. Les Genevois ont adoré ce but survenu juste après une double punition extrêmement sévère, de l’avis (presque) général, débouchant sur une longue séquence de deux minutes avec deux hommes de moins sur la glace. Il y a eu, l’espace d’un instant, comme une odeur de play-off, de match décisif, contre un adversaire que les Aigles ont appris à détester au gré de confrontations qui sont entrées dans l’histoire.

Réussite insolente

Cette réussite de Daniel Winnik, aussi insolente que celle qui accompagne Ge/Servette depuis le début de la saison, n’occulte pas l’essentiel dans le camp grenat. Si les Aigles peuvent voir venir la fin de la saison régulière avec une certaine forme de légèreté, c’est bien par la grâce de leur assise défensive que personne - elle non plus - n’avait vraiment vu venir.

Au-delà des individualités qui composent l’arrière-garde de Ge/Servette, c’est bien tout le système mis en place par Pat Emond, Louis Matte et Jan Cadieux qui mérite d’être pointé du doigt. Pour bâtir une défense d’enfer, la meilleure de la ligue après 35 journées (tout sauf un hasard, donc), il faut que tout le monde adhère et joue le jeu.

Contre le grand SC Berne, on a vu Eric Fehr se coucher à terre. On a vu Daniel Winnik, Noah Rod ou Marco Maurer bloquer des shoots. On a vu Eliot Berthon gratter un nombre incalculable de pucks dans les arrondis. On a aussi vu Robert Mayer mettre sa mitaine sur des rondelles brûlantes lorsqu’il le fallait. On a vu une équipe, une vraie, construite sur des bases défensives très solides. De celles qui permettent de nourrir les rêves les plus osés?

Grégoire Surdez, Genève