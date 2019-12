On n'arrête pas de le répéter depuis le début de cette saison et tout le monde va finir par le savoir: ce flamboyant GE Servette, troisième du championnat après 26 matches, ne cesse, contre vents et marées, de faire la nique à tous ses adversaires.

Peu importe son alignement, il ne doute de rien, joue son jeu et plutôt bien. La veille, déjà, les Aigles s’étaient imposés à Zurich, face au leader, avec le junior Stéphane Charlin devant le filet durant plus d’un tiers et autorité. Même pas eu peur! Au contraire, rien ne les arrête.

Alors qu'ils étaient privés encore une fois de Robert Mayer ce samedi, mais aussi de Tanner Richard (malade) et de Roger Karrer (blessé), cela faisait beaucoup. Même les plus fervents supporters ne leur donnaient pas l’ombre d’une chance contre le champion de Suisse aux Vernets; surtout que Berne s’était déplacé à Genève avec le couteau entre les dents et une grosse odeur d’urgence. Mais c’était encore mal connaître la bande à Emond, si épatante.

Si Mark Arcobello et ses copains de la capitale sont finalement repartis du bout du lac soulagés, ils ne doivent pas être vraiment rassurés par leur prestation, indigne de leur rang. Les Ours, qui ont bénéficié d’un petit coup de pouce des arbitres (il y avait semble-t-il hors-jeu sur le 0-1), ne sont pas sous la barre par hasard. A croire que certains d’entre-eux jouent contre leur entraîneur.

A moins que le mal soit plus profond. Les Genevois, avec un Charlin impeccable et cette joie de vivre sur la glace qui fait tant plaisir, se sont ménagés de nombreuses occasions de s’imposer, mais dominer n’est pas gagner. Ils peuvent nourrir de gros regrets.

Christian Maillard, Genève

