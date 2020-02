Si le HC La Chaux-de-Fonds avait voulu instaurer le doute dans les esprits ajoulots, il n’aurait pu s’y prendre plus mal. Après 192 secondes de jeu dans cet acte initial, les hommes dirigés par le duo Burkhalter/Del Curto étaient déjà menés de deux longueurs. Un mouvement offensif dessiné à trois et conclu par Ueli Huber suivi d’une réussite de l’incontournable Jonathan Hazen: le HCA a immédiatement porté un sérieux coup sur les casques adverses.

Par chance pour les visiteurs, battus à quatre reprises par ce même contradicteur en saison régulière, le jeu de puissance local, très loin d’être efficient, n’a jamais permis au score de prendre de l’ampleur. Et ce ne sont pourtant pas les occasions qui ont manqué. Les contours de ce duel initial ne paraissaient tout compte fait pas aussi clairs que les trois premiers tours d’horloge le laissaient présager. Quant au 3-0 de Nicolas Thibaudeau en entrée de période intermédiaire, il aurait presque déjà pu s’avérer décisif si les Neuchâtelois ne s’étaient pas décidés à accélérer sérieusement le rythme.

Portées par leur capitaine Daniel Carbis, auteur d’un doublé en l’espace de dix minutes (27e et 37e) et premier élément de son groupe à véritablement intégrer de l’émotion dans son jeu, ils ont toutefois refait surface. Jamais largué mais jamais tout proche non plus – Julien Privet en a rajouté une couche entre ces deux réductions à la marque avant qu’Anthony Staiger et Phil-Michael Devos ne terminent l’ouvrage - le HCC n’a cessé de patiner après ce retard concédé en lever de rideau. Pour au final subir un premier revers assez cinglant dans cette série.

Ajoie – La Chaux-de-Fonds 6-2 (2-0 2-2 2-0) Voyeboeuf. 2360 spectateurs. Arbitres : MM. Massy, Erard, Dreyfus et Micheli. Buts: 2e Huber (Privet, Muller) 1-0, 4e Hazen (Devos, Ryser) 2-0, 22e Thibaudeau (Muller, Frossard) 3-0, 27e Carbis (Barbero) 3-1, 35e Privet (Thibaudeau, Pilet) 4-1, 37e Carbis (Cameron) 4-2, 48e Staiger (Casserini) 5-2, 59e Devos (Schmutz) 6-2.

Ajoie: Wolf; Ryser, Pilet; Birbaum, Dotti; Casserini, Hauert; Prysi; Hazen, Devos, Schmutz; Huber, Privet, Muller; Thibaudeau, Frossard, Joggi; Staiger, Mäder, Arnold; Macquat. Entraîneur: Sheehan.

La Chaux-de-Fonds: Ritz; Zubler, Jaquet; Iglesias, Kühni; Barbero, Fontana; Hofmann; Cameron, Coffman, Carbis; Grezet, Tanner, Bogdanoff; Holdener, Mieville, Augsburger; Bouchareb, Wetzel, Dubois; Schmidt. Entraîneur: Burkhalter.

Notes: Ajoie sans Pouilly (blessé). La Chaux-de-Fonds sans Ahlström, Bays, Hasani, Voirol ni Wollgast (blessés). Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (3’12), qui sort son gardien au profit d’un 6e joueur de champ (56’10 à 58’07). Tir sur le poteau de Iglesias (56’20).

Pénalités: 4 x 2’ Ajoie, 6 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds.