Dimanche, il y aura plus de quarante cars organisés pour se rendre à Lausanne afin de transporter la cohorte jurassienne pour la finale de Coupe de Suisse. Il y en a même un qui viendra du Tessin. Outre les organisations individuelles, la compagnie Hertzeisen-Giger a joué à fond son rôle de voyagiste officiel du HCA. «Depuis environ 25 ans, nous nous occupons de la première équipe et des juniors lorsque c’est nécessaire, nous confie Olivier Hertzeisen, membre de la direction de l’entreprise jurassienne. Mais cette finale, c’est une autre histoire.»

Et comment! Ce ne sont pas moins de trente véhicules de cette seule société qui ont été nécessaires pour caser les 1500 personnes qui ont opté pour ce voyagiste. «En temps normal, nous disposons d’une quinzaine de cars. Comme une partie de notre flotte était déjà réquisitionnée pour d’autres voyages, nous avons fait appel à d’autres entreprises.» De la région? «Non car toutes sont déjà bien occupées avec cette finale de Coupe. Nous nous sommes retournés vers d’autres partenaires de Suisse romande et même de Suisse alémanique proche», détaille notre interlocuteur.

Voyage record

Pour faire face à la très forte demande, plusieurs standardistes ont été spécialement employées. «La mise en vente a eu lieu un dimanche soir, poursuit Oliver Hertzeisen. Nous avions deux personnes spécialement mobilisées. Tout a été vendu très vite. Lorsque nous nous sommes rendu compte de l’ampleur de la demande, nous avons commencé à préparer ce voyage.» Une organisation hors-normes pour le voyagiste. «Oui c’est exceptionnel, remarque le patron d’entreprise. En terme de volume de passagers, c’est un record pour nous.»

Un record qui ne va pas sans une certaine pression. «Je me réjouis que tous les cars soient partis et bien arrivés», remarque Olivier Hertzeisen. Concrètement, le voyagiste procède actuellement à la répartition des supporters dans les différents véhicules en fonctions des points de départ. Outre Porrentruy, il y en aura sept autres (Glovelier, Delémont, Moutier, Sonceboz, Saignelégier, Le Noirmont et Les Bois). «Pour les lieux les plus fréquentés, nous avons engagé des personnes chargées de répartir les gens afin de faciliter cette étape qui peut nous faire perdre pas mal de temps, précise l’organisateur. Et je tiens à préciser qu’il faut être présent sur place 30 minutes avant l’heure de départ des cars afin de pouvoir respecter le planning.»

«Mieux Lausanne que Davos»

A quelques heures du jour-J, la tension monte forcément petit à petit. «C’est après les fêtes de fin d’année que tout s’est emballé, précise Olivier Hertzeisen. Jusqu’alors, nous étions sereins mais depuis quelques temps cela s’accélère. Je ne dirais pas qu’il y a de pression, mais nous n’avions jamais connu un tel engouement pour un match du HC Ajoie à l’extérieur. Lors de la finale de LNB en 2016, il y avait 4000 personnes à Porrentruy, c’était génial. Mais le fait que ce match se dispute loin de chez nous apporte une dimension supplémentaire à l’aspect exceptionnel.»

Longtemps incertaine, la destination n’a été connue que le 26 décembre. «Nous préférons aller à Lausanne qu’à Davos comme c’était envisagé dans un premier temps», rigole le chef d’entreprise pour qui la journée de dimanche sera au moins aussi exceptionnelle que pour les joueurs, le staff et les supporters du HCA. En espérant rentrer avec une Coupe dans la soute. Il y aurait la place dans la soute de l’un des trente cars, le cas échéant.

Grégory Beaud