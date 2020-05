Depuis qu’il est entré dans une patinoire, avec son père, il y a cinq ans, Alexandre a reçu le... puck. Ce n’est pas une image, mais une réalité qui dépasse aujourd’hui la fiction. Peu importe le match qu’il va voir, ce qui importe pour le garçon de Jean-Marcel Cotter, de Martigny, c’est ce bout de caoutchouc qui glisse sur la glace, qui l'intéresse le plus, c’est devenu pour lui une obsession.

C’est en allant chercher ce soir-là ce truc noir qui était sorti du rink du Forum, que l’idée lui est venu d’en faire la collection. Le petit Valaisan, qui a fêté son neuvième anniversaire en février, en compte désormais plus de 500 dans sa chambre. «512 exactement», précise son papa, qui a lui aussi été contaminé par cette rondelle qui fait, du coup, vraiment son printemps.

«Au fur et à mesure d’en acheter un dans un shop, un autre par-ci et par-là, cela va vite», explique ce fan de hockey, qui partage cette passion avec son rejeton. Alexandre, les adore ses pucks, mais s’il apprécie assitser à un match et les mascottes des clubs (surtout celles du HC Lugano et de Martigny), il n’est pas trop intéressé à manier (encore) la crosse, préférant le karaté qu’il pratique chaque semaine.

Six vitrines pleines

«Ses copains pensent que c’est moi qui fait la collection, mais non c’est bien lui, assure le père. C’est la sienne et elle se trouve dans sa chambre, pas ailleurs dans l’appartement.» Les palets figurent dans son royaume sur une une étagère qu’ils ont d’ailleurs fabriqué ensemble. «Mais une fois qu’elle était pleine, il a fallu trouver des solutions, renchérit Jean-Marcel. Un ami m’a donné des vitrines et là on arrive au bout de la sixième!»

Un collector

Parmi ces 512 pièces bien en évidence, il y a forcément des trésors, obtenus en Suisse mais aussi à l’étranger, grâce à des amis ou des groupes sur Facebook. «Nous avons même un collector avec celui des championnats du monde 2020 qui n’ont pas eu lieu, sourit ce père qui avait même obtenu des billets pour quelques parties à la Vaudoise aréna. Parmi les objets rares, on trouve également le puck des Jeux olympiques d’Albertville de 1992!

«Il y a passablement de connaissances qui nous en amènent une fois qu’ils sont allés à l’étranger, sinon nous effectuons aussi des échanges avec d’autres collectionneurs dans le monde, confie ce papa gâteau. Je suis régulièrement en discussion avec des personnes aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne et même, depuis peu, en Corée du Sud, quelqu’un de Séoul!»

Pas de folie!

Toutes les transactions sur les réseaux sociaux sont forcément effectuées par Jean-Marcel Cotter qui parcourt les sites des clubs dans le monde entier pour acquérir une pièce qui ferait le bonheur d’Alexandre. «Mais il est hors de question de faire des folies pour acheter celui qu’il n’aurait pas, assure-t-il. Je suis prêt à mettre entre 20 et 30 francs mais pas plus.» Même s’il adore son garçon, il ne va donc pas renchérir pour acquérir cette relique de 1920 en vente sur internet qui s’élève à 5000 dollars.

«Il préfère un modèle où il y a un dessin d’une mascotte du club», poursuit ce papa poule qui n’hésite pas à se rendre aussi proche des vestiaires des clubs avant une rencontre pour dégoter un puck de match ou d’entraînement avec le logo. «Il arrive ensuite que la sécurité soit surprises quand elle découvre mon cadeau dans le sachet en plastique», renchérit M. Cotter qui a désormais ses habitudes au Forum de Martigny et à Lugano où il se rend régulièrement. «Mais j’ai aussi eu le bonheur de voir la nouvelle patinoire du Lausanne HC qui est vraiment magnifique.»

Alexandre, lui, l’accompagne souvent, surtout l’après-midi, à Martigny, quand ce n’est pas trop tard pour lui. Pour attraper le puck...

Christian Maillard