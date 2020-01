Cher Monsieur Vögtlin,

Vous êtes depuis quelques années membre du comité de Swiss Ice Hockey, chargé notamment d'élaborer le calendrier du hockey suisse. C'est vous, cher Willy, le responsable de cette fonction à la fédération, vous qui décidez de l’ordre des rencontres du championnat. D’aucuns disent qu’il suffit pour cela d’allumer votre ordinateur. Que vous n'avez qu'à rentrer certaines données, de respecter les vœux des formations. Celles qui désirent jouer à l'extérieur telle ou telle date parce que leur glace n’est pas libre ce soir là. Et celles dont la patinoire se trouve toujours en travaux. Alors vous répondez à chaque fois que ce n’est pas si évident de contenter tout le monde. Qu’il y a beaucoup d'impondérables, des pressions de gros clubs, qu'il y a la Ligue des champions à caser, la Coupe de Suisse à ajouter, sans oublier les jours fériés. Qu'il y a enfin celui qui préfère un match le jeudi plutôt que le vendredi.

Mais il me semble qu’à voir ce classement toujours aussi boiteux, qu’avec un peu de jugeote, en réfléchissant bien, il y avait mieux à faire. Comment n’est-il pas possible, par exemple, de limiter les incessants déplacements, d’éviter également énormément de fatigue aux joueurs? Ne pourraient-ils pas patiner par exemple deux fois dans la même région un week-end au lieu de cumuler de longs allers-retours dans des bus, sur des routes accidentées? Il y aurait moins de blessures...

Prenez l’exemple d’Ambri, ce dimanche aux Vernets. Trouvez-vous normal, vous, que les Tessinois disputaient leur troisième match en quatre jours? Pire encore: qu’après avoir participé avec bonheur à la Coupe Spengler, on oblige cette bande décimée, privée de huit titulaires, de jouer le 2 janvier à Lausanne et le 5 à Genève surtout quelques heures après avoir affronté, en soirée, Zurich à la Valascia? Sachez qu’après une prolongation, la douche, les soins, un petit repas, ces hockeyeurs sont allés se coucher bien au-delà de minuit. Vous imaginez bien que la nuit a été courte et qu’il a fallu partir tôt pour jouer à 15 h 45 aux Vernets. Permettez moi de vous dire, M. Vögtlin, que ce n’est vraiment pas normal d’en arriver à cette aberration.

Pour une fois, c’est GE Servette qui en a profité pour s’imposer 2 à 0 grâce à deux buts d'Eric Fehr au premier tiers. Vous me rétorquerez, à juste titre, que les Aigles, qui évoluent actuellement sur un nuage, auraient de toute manière remporté une sixième victoire d’affilée contre ces Léventins. Que Gauthier Descloux aurait signé un blanchissage après son dernier en novembre face à Lugano. Que les Grenat ne sont pas en tête du championnat par hasard en présentant un aussi beau spectacle.

Les 6676 spectateurs des Vernets vous remercient d'avoir vécu ce premier dimanche de l'année dans leur patinoire, et non à la Valascia ou à Davos, comme ce fut le cas par le passé. Bien à vous, cher Willy Vögtlin.

Christian Maillard, Genève

