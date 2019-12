Face à une équipe russe qui avait laissé de côté bon nombre de titulaires, les Tessinois ont rapidement pris les devants puisque Robert Sabolic a ouvert la marque dès la 3e minute déjà. Avant le premier thé, Matt D’Agostini a parfaitement dévié un envoi de Michael Fora pour donner deux longueurs d'avance aux pensionnaires de la Valascia.

L’équipe de Luca Cereda a ensuite parfaitement déroulé son jeu. De rapides transitions et un souci de la relance propre ont permis aux Léventins de n’être que rarement mis en danger par les Russes. A la 24e, Marco Müller a logiquement inscrit le 3-0 en supériorité numérique. Peu avant la seconde pause, Evgeny Lisovets a redonné espoir à la formation de KHL en trompant Daniel Manzato (39e, 3-1).

Ambri-Piotta a bien cru faire la différence à la 45e. Le 4-1 de Wojtek Wolski a été annulé pour une obstruction sur le gardien Tobias Fohrler. En fin de match, les joueurs d’Ufa ont poussé tant et plus pour revenir au score, mais ils se sont montrés trop maladroits au moment de la conclusion face à un Daniel Manzato exemplaire. Dans la cage vide, Marco Müller a inscrit le 4-1 (60e). Un but rocambolesque puisque la cage a été déplacée par un joueur d’Ufa provoquant un but automatique.

A noter que les Genevois Floran Douay et Marco Miranda ont disputé leur premier match en tant que renfort d’Ambri. Le second nommé a été crédité d’une passe décisive sur le 3-0 de Marco Müller.