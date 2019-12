Lors de la première période, les Finlandais ont mis une grande pression sur la défense d’Ambri-Piotta. Devant le filet, Ludovic Waeber a tenu bon malgré les 18 tirs (!) dans sa direction. Le portier prêté par Fribourg Gottéron s’est montré particulièrement solide, notamment lors d’une période d’infériorité numérique. Offensivement par contre, les Léventins n’ont pas vraiment eu l’occasion de se mettre en évidence.

L’équipe tessinoise s’est réveillée dès l’entame du second tiers-temps et Robert Sabolic est passé tout proche de l’ouverture du score. A la 21e, son envoi a touché le poteau. Lors du second power-play de Turku, ce sont les pensionnaires de la Valascia qui ont ouvert la marque. Bien lancé par le Genevois Floran Douay, Brian Flynn a proprement trompé le gardien Julius Pohjanoksa (29e 0-1). Peu après, Matt D’Agostini a profité d’une grossière erreur du gardien adverse pour donner deux longueurs d’avance à Ambri (36e 0-2).

Grâce à une performance défensive très solide, Ambri a préservé son avantage jusqu’à la sirène finale malgré quatre minutes d’infériorité numérique consécutives à une crosse haute de Floran Douay. Cela n’a finalement pas empêché Ludovic Waeber de fêter un superbe blanchissage pour sa première rencontre de Coupe Spengler. Dans la cage vide, Matt D’Agostini a assuré le succès d’Ambri (59e 0-3).

Ce succès qualifie déjà les hommes de Luca Cereda pour la demi-finale qu’ils joueront lundi soir (20 h 15). Le TPS Turku, de son côté, devra passer par un quart de finale.

Ambri-Piotta - TPS Turku 3-0 (0-0 2-0 1-0)

Vaillant Arena, 6300 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Lemelin (EU), Wiegand; Kaderli et Schlegel.

Buts: 29e Flynn (Douay/4 c 5!) 1-0. 36e D’Agostini (Flynn) 2-0. 59e D’Agostini 3-0 (cage vide).

Notes: Ambri-Piotta sans Fohrler, Trisconi, Hinterkircher ni Fischer (surnuméraires). TPS Turku sans Piskula, Suoranta ni Olsson (surnuméraires). Tir sur les montants: Sabolic (Ambri, 21e) et Korpikorski (TPS, 48e). Temps mort: TPS Turku (57e). TPS Turku sans gardien de 56’13’’ à 58’42’’.

Pénalités: 5 x 2’ contre Ambri-Piotta; 3 x 2’ , 1 x 10’ (Wirtanen) contre TPS Turku.