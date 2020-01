Un seul Suisse a chaussé ses patins dans la nuit de lundi à mardi alors que deux matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

A St.Paul, l’ailier saint-gallois du Minnesota Wild Kevin Fiala a connu plusieurs désillusions contre les Florida Panthers.

D’abord, il a perdu (4-5).

Ensuite, son club menait 4-3 à quatre minutes du terme et a concédé le goal de la défaite à six secondes du coup de klaxon lorsque Noel Acciari a dévié un tir d’Aaron Ekblad devant la cage d’Alex Stalock.

Almost no time left on the clock and Noel Acciari pulls out a clutch game winner for the @FlaPanthers! pic.twitter.com/gFMmyuGkww