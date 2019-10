Tout au long de sa carrière, Cody Almond a préféré jouer au centre. De là, il pouvait mettre sa science du jeu au profit de ses compagnons de ligne. En équipe de Suisse également, le Canado-Suisse était utilisé majoritairement au milieu d'ailiers véloces capables de suivre son rythme. En arrivant à Lausanne, il a dû changer du tout au tout.

Avec la présence de Dustin Jeffrey, Cory Emmerton ou encore Josh Jooris, les postes de centres Nos 1, 2 et 3 étaient promis à d'autres. Et le placer au centre d'une quatrième ligne aurait été un non-sens. «Je n'ai pas dû apprendre à jouer à cette place, nous a-t-il confié. J'ai plutôt dû réapprendre. C'est une nuance.»

Et, visiblement, ce réapprentissage se passe à un rythme soutenu. Avec deux buts et six passes décisives, il est même le meilleur compteur des Lausannois. Six passes décisives? «C'est beaucoup vous trouvez?, pouffe-t-il. Il est vrai que j'ai peut-être moins besoin de créer du jeu pour les autres, mais cela ne veut pas dire que je ne le fais pas.»

Un exemple? Mardi soir face à Rapperswil, Cody Almond a offert un but de Robin Leone grâce à deux de ses qualités majeures: la capacité à exploiter les petits espaces et son sens du jeu. Jugez plutôt.

Grâce à sa vitesse, Cody Almond est le premier à soutenir à l'attaque. Arrivé avec un temps de retard sur le puck balancé en fond de zone, il a tout de même pu le récupérer grâce à sa faculté à travailler dans les arrondis avant de faire la différence grâce à un joli coup d’œil. Robin Leone n'avait «plus qu'à» marquer.

Une autre zone d'influence

Au moment de réfléchir à son contingent pour la saison 2019-2020, Jan Alston a tout de suite imaginé placer l'ancien joueur de GE Servette sur une aile. «Avec les coaches, nous pensions qu'il avait toutes les qualités pour y avoir du succès, nous a confié le directeur sportif des Lions. Physiquement, il a énormément travaillé pour revenir à son meilleur niveau. Tout le crédit lui revient.» Durant l'été, le joueur originaire de l'Alberta a sué à grosses gouttes pour être au top. Il faut dire que sa vélocité devait être à niveau pour suivre le rythme depuis cette nouvelle position. «Je savais que ce ne serait surtout pas moins demandeur d'un point de vue de la masse de travail. Mais je savais également que ce serait ici que je pourrais aider le plus mon équipe.»

La saison n'est certes vieille que de sept matches, mais l'influence de Cody Almond est déjà claire. Sur son aile droite, il est plus souvent en position de marquer. Son nombre de tirs par 60 minutes de glace est passée de 15,96 essais à plus de 17 (source: nlicedata.com). «C'est un état d'esprit qui doit être également différent, poursuit-il. Je sais que je suis davantage le dernier maillon d'une chaîne et non l'initiateur d'une action.»

Si la distance moyenne de ses tirs est sensiblement toujours la même, Cody Almond glisse beaucoup sur la droite, désormais (source: NLicedata.com). A gauche, la saison dernière avec GE Servette, à droit avec Lausanne.

En tant que gaucher, il est capable de repiquer au centre et de se montrer dangereux grâce à la vitesse générée en zone neutre et à sa capacité à gagner les 1 contre 1 face aux défenseurs. Sur l'exemple ci-dessous, il parvient à utiliser la présence de Dustin Jeffrey, le centre naturel présent sur la glace à ce moment pour s'ouvrir un espace et une ligne de tir.

Ce que préfère Jan Alston dans l'arrivée de Cody Almond? Le fait que ce soit encore un travail en cours. «Il a encore une belle marge de progression, apprécie-t-il. Cela commence par la poursuite de sa remise à niveau physique. Dès que ce sera fait, nous pourrons voir les résultats dans le jeu.»

«A Genève, déjà...»

Un bref coup d’œil aux buts de Cody Almond inscrits la saison dernière suffit à se rendre compte qu'il penchait déjà sur la droite.

Ce repositionnement n'est-il, finalement, pas qu'une manière d'exploiter au mieux les qualités du joueur? «On peut le voir ainsi», rigole le principal intéressé. Au bout du compte, le but d'une équipe n'est-il pas d maximiser le potentiel de toutes les individualités pour avoir du succès en commun? En plaçant Cody Almond sur une aile, Ville Peltonen, bien aidé par le recrutement de Jan Alston, semble avoir trouvé un moyen de contourner ce qui aurait pu être un problème: l'abondance de centres. «Et nous savons qu'en cas de coup dur, il peut toujours nous dépanner et prendre une place au centre», conclut Jan Alston.

Grégory Beaud