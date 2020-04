«Avec ma copine, nous avons attrapé le Coronavirus une semaine avant les mesures de semi-confinement imposées par le Conseil fédéral, mais nous sommes de nouveau en pleine forme», confirme au bout du téléphone Andrei Bykov. Sa maladie a été révélée par son père Slava dans un entretien sur le site russe championat.com. «Nous avons eu une perte d'odorat totale du jour au lendemain, raconte le joueur de Fribourg Gottéron. C'était très déstabilisant, surtout que ce signe n'était alors pas identifié comme symptôme du Coronavirus.»

«Je me réjouis de découvrir la nouvelle patinoire»

Si la maladie a duré une dizaine de jours, le hockeyeur et sa compagne, active dans le domaine de la santé, ont respecté les mesures de quarantaine nécessaires. «Maintenant que je suis à nouveau en forme, j'en profite pour faire les courses pour mes parents et des proches», poursuit Andrei Bykov, touché au bas du corps mi-octobre avant de subir une commotion cérébrale en début d'année 2020.

«C'était une saison compliquée, surtout avec cette commotion qui m'a mis de côté un bon moment, regrette le Fribourgeois. Je suis quand même heureux d'être revenu en forme pour le dernier match disputé par mon club avant l'annulation de la saison. J'étais apte pour les play-off et c'est positif de terminer la saison sur la glace en bonne santé».

Guéri du Coronavirus, Andrei Bykov se projette évidemment sur le prochain exercice, qu'il espère plus calme pour sa santé. «Je me réjouis de retrouver l'équipe, un environnement social et de me remettre sérieusement au travail, confie le joueur de centre. Et j'ai hâte de découvrir la nouvelle patinoire avec Fribourg Gottéron.»

Sylvain Bolt