«Ecoutez, je suis en train de faire mes commissions». Quelques minutes après l’annonce de Daniel Villard à SRF de la mise en quarantaine des joueurs du HC Bienne, le message n'avait visiblement pas encore passé. Ce joueur a préféré écourter notre entretien pour clarifier la situation. Il faut dire que l’annonce de l’infection de l’entraîneur Antti Törmänen dimanche soir en a surpris plus d’un. «C'est un choc, nous a confirmé Stéphanie Mérillat, co-présidente du club. Mais en même temps il était illusoire d’imaginer que personne ne soit touché dans le milieu du hockey sur glace.»

Contacté par message, l’entraîneur des Seelandais nous a simplement confirmé que «tout allait bien». Un sentiment confirmé par son entraîneur-assistant, Anders Olsson: «Nous avons eu un échange où il s’est voulu rassurant. Il nous a dit patienter à la maison avec sa famille le temps que sa quarantaine se termine.» Toujours en Suisse par la force des choses, l'entraîneur-assistant prend son mal en patience. «Je me sens en bonne santé, précise-t-il. J'ai le nez un peu bouché, mais de tout ce que j'ai lu ce n'est pas lié. Avec ce qui arrive à Antti, nous savons que nous sommes plus en danger. C'est pourquoi il faut être vigilant.»

«Penser aux autres»

Avant l’annonce concernant Antti Törmänen, le club de la Tissot Arena avait d’ores et déjà réagi. «Dimanche, la décision avait été prise fermer les bureaux, a poursuivi Stéphanie Mérillat. Nous avons fait ce choix pour le bien de tout le monde. L’important, actuellement, est la santé de tous.» En l’état, le HC Bienne a annulé toutes les réunions du Conseil d’administration et les rencontres avec les donateurs. «Ce n’est pas l’urgence du moment, poursuit la dirigeante. Il faudra désormais voir combien de temps cela va durer et comment nous allons nous en relever.»

Damien Riat, lui aussi en contact avec Antti Törmänen, prend son mal en patience. «Je suis toujours dans l’attente de la décision concernant le championnat du monde, nous explique-t-il. Mais c’est difficile de savoir comment se comporter. Est-ce que je dois m’entraîner à la maison pour garder la forme ou est-ce que cela ne sert à rien?» L’ailier évoluera la saison prochaine en Amérique du Nord après avoir signé un contrat de deux ans avec les Washington Capitals. «C'est un peu frustrant comme situation, détaille-t-il. Mais c’est important de rester chez soi pour le bien des autres. C’est pourquoi je comprends cette réalité.»

Grégory Beaud