«C'était très bizarre pour tout le monde. Surtout le premier des deux matches, le vendredi à Zoug. Avant le match, on se regardait avec les joueurs, on s'échangeait des sourires. L'ambiance sur la glace, à l'échauffement, était très spéciale. C'est marrant parce que l'enjeu de ces matches étaient très élevés, et pourtant il y avait une sorte de détachement inhabituel.

Après le coup d'envoi, l'intensité est tout de suite revenue. Personnellement, j'ai le sentiment que les joueurs et les coaches ne se comportaient pas différemment parce qu'il n'y avait pas de spectateurs. Les matches, de mon point de vue, ont été de bonne qualité et engagés. Il y avait des émotions je trouve, mais pas les mêmes que celles que l'on rencontre habituellement.

Un exemple: il y a eu beaucoup moins de situations tendues après les coups de sifflet, devant les buts par exemple. Normalement, il y a la réaction du public lorsque le puck s'approche du but, il y a les cris, les encouragements, ce qui contribue souvent à augmenter les émotions et donc les altercations. Le weekend passé, celles-ci ont presque été inexistantes.

Entre les joueurs, les coaches et nous les arbitres, la communication n'avait jamais été aussi bonne et claire. Je devais me forcer à parler plus doucement, sinon j'avais l'impression de crier et que tout le monde entendait ce que je disais. Ces matches à huis clos nous ont surtout permis de nous rendre compte qu'un match de hockey réunit de nombreux acteurs et que lorsqu'il en manque un, plus rien n'est la même chose...

Pour nous les arbitres, la situation est la même que pour les joueurs: nous nous préparons pour les play-off malgré toutes les incertitudes et nous espérons que les séries pour le titre pourront se jouer normalement.»

Propos recueillis par Cyrill Pasche