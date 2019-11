En NHL, Nico Hischier et ses coéquipiers ont de la peine à s’extraire de leur situation inconfortable. Vendredi soir, New Jersey a plié pour la cinquième fois en huit matches. En déplacement en Pennsylvanie, les Devils ont été dominés 4-1 par les Pittsburgh Penguins. L’une des grandes stars de la soirée a été le gardien Tristan Jarry, qui a réalisé 36 arrêts face aux visiteurs. Hischier, qui a patiné durant 17’17’’, n’a quant à lui pas adressé le moindre tir en direction du gardien. Le Haut-Valaisan a tout de même obtenu un assit sur l’unique réussite des siens, inscrite par Taylor Hall, pour permettre aux Devils d’égaliser à 1-1 en tout début de tiers médian.

Taylor Hall snipes one home to tie it up for New Jersey!#NJDevils pic.twitter.com/HDZVuHYbQu