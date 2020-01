Trois des huit Suisses alignés dans le championnat de NHL samedi, alors que douze matches figuraient au calendrier, ont inscrit leur nom sur la feuille des compteurs.

Au TD Garden de Boston, où les Edmonton Oilers ont battu les Bruins 1-4, Gaëtan Haas a allumé une quatrième fois la lampe depuis le début de la saison 2019-2020. Le joueur de centre seelandais du club de l’Alberta, qui a patiné durant 10’30 sur le quatrième trio, a signé le 1-1 à la 28e minute en exploitant une relance complètement manquée du défenseur Jake DeBrusk.

"It was a mindset. Everybody wanted to defend well today & that's what we did. It was strong teamwork."



Haas speaks following today's #Oilers win where he tallied his 4th of the season pic.twitter.com/8rrb2JWjRV — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) January 4, 2020

A Staple Center de Los Angeles, où les Nashville Predators ont empoché les deux points face aux Kings (1-4), Roman Josi a une nouvelle fois été dominant. Le défenseur bernois a ajouté deux assists à sa fiche, distillant notamment une passe sublime à Ryan Johansen sur le 0-2.

Le capitaine de l’équipe du Tennessee a ainsi obtenu au moins un point lors des neuf dernières parties (sept buts et neuf mentions d’aide). Il a ainsi égalé la plus longue séquence réussie par un défenseur chez des Preds qui avaient disputé leur première saison en 1998-1999. Il partage cet honneur avec Shea Weber.

Roman Josi has recorded 14-29—43 this season, the most by a @PredsNHL player through their first 40 games of a season, eclipsing Steve Sullivan's totals in 2006-07 (14-28—42). #NHLStats pic.twitter.com/dwVQblpATv — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 5, 2020

L’attaquant appenzellois Timo Meier a été crédité d’un douzième assist à Columbus, où les San Jose Sharks ont eu le meilleur sur les Blue Jackets (2-3)

L’ailier saint-gallois Kevin Fiala a souri avec le Minnesota Wild contre les Winnipeg Jets de l’arrière zougois Luca Sbisa (3-2 ap).

Quant aux Helvètes des Devils, ils ont été confrontés à la défaite devant le Colorado Avalanche au Prudential Center (2-5). Le joueur de centre valaisan Nico Hischier, qui fêtait ses 21 ans, et le défenseur zurichois Mirco Müller ont terminé la rencontre sur un différentiel de -1 alors que le Finlandais Mikko Rantanen a complété un hat-trick pour la formation de Denver.

Le Canadien de Montréal, lui, a enregistré une cinquième déconvenue de rang. Sans Ilya Kovalchuk, qui s’entraînera pour la première fois ce dimanche, il s’est incliné dans la prolongation contre les Pittsburgh Penguins (2-3).