Deux Suisses ont inscrit leur nom sur la feuille des compteurs lors des neuf matches qui figuraient au calendrier du championnat de NHL dans la nuit de jeudi à vendredi.

A Tampa Bay, où le Minnesota Wild a battu le Lightning 4-5, Kevin Fiala a contribué à la quatrième réussite du club du Midwest. L’ailier saint-gallois traverse une excellente phase: en plus d’un différentiel de +6, il a obtenu 14 points, dont 6 buts, lors des 16 parties jouées depuis le 2 novembre.

Le Wild est également engagé dans une séquence fantastique: le club entraîné par Bruce Boudreau a engrangé au moins un point dans ses onze dernières sorties et figure du bon côté de la barre.

A Columbus, où les Blue Jackets se sont inclinés 3-2 contre les New York Rangers, le défenseur zurichois Dean Kukan a été crédité d’un assist sur le deuxième goal de la franchise de l’Ohio, œuvre de Seith Jones.

Nino Niederreiter et Timo Meier ne se sont pas inscrits au pointage dans le duel entre Carolina Hurricanes et San Jose (3-2 tab). L’ailier grison des Hurricanes a manqué la transformation de son essai en fusillade, alors que l’attaquant des Sharks a rendu une carte de -2.

Plus tôt dans le match, Joe Thornton (ex-Davos) s’est chamaillé par Petr Mrazek et a assené un coup de poing au visage du gardien tchèque des Canes.

Aligné avec les Winnipeg Jets, le défenseur zougois Luca Sbisa a été confronté à la défaite à Dallas, où les Stars, qui avaient rayé Alex Radulov de leur alignement, se sont imposés dans la prolongation grâce à Joe Pavelski (3-2).

A Montréal, où il faisait face au Colorado Avalanche, le Canadien a subi une neuvième défaite en dix sorties (2-3). A cette occasion, le filet des Habs était défendu par Cayden Primeau, qui a vécu un premier départ dans la ligue professionnelle nord-américaine à 20 ans et 116 jours.

La partie a aussi été marquée par la blessure subie par Jesperi Kotkaniemi qui est lourdement retombé sur sa nuque après avoir été propulsé contre la bande par Nikita Zadorov.

Scary moment as Jesperi Kotkaniemi heads to the room after this hit from Nikita Zadorov. pic.twitter.com/nTXS0ICgw3