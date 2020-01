Deux des six Suisses alignés en NHL ont amélioré leur statistique personnelle dans la nuit de lundi à mardi alors que six matches figuraient au calendrier.

Après la pause consacrée au All Star Week-End, les New Jersey Devils se sont imposés aux tirs aux buts à Ottawa contre les Senators (3-4). Impliqué sur le deuxième but de l’équipe de la banlieue new-yorkaise attribué à Kevin Rooney, le défenseur zurichois Mirco Müller a obtenu son premier assist de la saison.

Quant au joueur de centre valaisan Nico Hischier, il a été crédité d’une 18e passe décisive sur le 3-3 de Kyle Palmieri réalisé à trois minutes du coup de klaxon.

PALMS! Kyle Palmieri knots it up with just minutes left to go!#NJDevils pic.twitter.com/EcCL4RhzMj — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 28, 2020

A Nashville, les Predators se sont inclinés 2-5 devant les Toronto Maple Leafs. Les défenseurs bernois du club du Tennessee Roman Josi et Yannick Weber ont rendu une carte de -2.

#Preds Roman Josi and trying to come back: “We’ve got to do it together.” pic.twitter.com/wjStl5IQrp — Alex Daugherty (@AlexDaugherty1) January 28, 2020

Au classement, les Preds (48 matches, 51 points) sont 12es de la Conférence Ouest et accusent un passif de six unités sur la dernière place qualificative pour les play-off.

A Montréal, sans l’ailier russe Alex Ovechkin (suspendu pour avoir renoncé à se rendre au Match des Étoiles), les Washington Capitals ont eu le meilleur sur le Canadien (2-4). L’arrière zurichois Jonas Siegenthaler a patiné durant 14’03'' sans s’inscrire au pointage.

A San Jose, les Sharks ont remporté le derby californien face aux Anaheim Ducks (4-2). L’ailier appenzellois Timo Meier a joué pendant 14’45'' et terminé la rencontre sur un différentiel négatif (-1).

Sport-Center