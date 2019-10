Ne dit-on pas que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même? Christian Dubé a fait du bon boulot depuis qu’il s’est exposé en première ligne après avoir congédié Mark French, et sa fiche statistique est même flatteuse pour un entraîneur néophyte au niveau professionnel: trois victoires contre des formations certes de milieu ou bas de classement (Rapperswil, Lugano et Davos) et deux défaites logiques face à des équipes au volume de jeu largement supérieur (Bienne et Zurich 2-4 hier soir à domicile).

Le principal enseignement aura toutefois été qu’avec le directeur sportif à la bande, plus grand-monde ne peut se cacher ou brandir d’excuses. Difficile en effet, avec le patron aux manettes, de mettre la faute sur l’entraîneur. D’ailleurs, combien de Fribourgeois s’étaient empressés de blâmer Mark French, qu’ils considéraient comme un frein à leur épanouissement, juste après son licenciement?

Il y en a eu plusieurs, à commencer par Noah Schneeberger, dont on attend désormais que le départ de «l’oppressant» Canadien réveille le dragon qui somnole toujours en lui… Hier en tout cas, le défenseur de 31 ans n’a pas fait grande impression sur les deux premiers buts encaissés par Gottéron dans les cinq premières minutes de jeu (2e, 0-1 par Pettersson; 5ee, 0-2 par Noreau), et ses limites ont une fois de plus éclaté au grand jour face à une équipe aussi rapide et habile que celle des ZSC Lions.

Une décision, de grandes incidences

En remettant prochainement cette équipe qu’il a bâtie de A à Z à quelqu’un d’autre, Christian Dubé aura bien davantage à perdre qu’à y gagner. Car si son successeur - il reste quatre candidats, dont les principaux Sean Simpson et Ivano Zanatta - ne parvient pas à tirer le meilleur de ce groupe, alors cela signifiera que Dubé, sous sa casquette de directeur sportif cette fois-ci, s’est encore trompé. Quitte à prendre le risque de tout perdre (en l’occurrence son job de directeur sportif au printemps prochain si Gottéron échoue encore cette saison), ne vaut-il pas mieux rester totalement maître de sa destinée?

Si les Dragons sont finalement tombés face à plus forts qu’eux vendredi à domicile, leur réaction en deuxième période (de 0-3 à 2-3 grâce à un doublé de David Desharnais mais aussi au prix d’une grosse performance collective) démontre que pour l’instant en tout cas, Dubé sait sur quels boutons appuyer pour faire avancer cette équipe.

Avec un nouvel entraîneur probablement dès mardi contre Langnau, FR Gottéron devra une fois de plus repartir de zéro. Et qui sait vraiment si le nouveau coach saura réellement sur quels boutons appuyer pour stimuler une formation dont le mode d’emploi reste toujours aussi compliqué à saisir...

Cyrill Pasche, Fribourg

Les détails du match en cliquant ici.