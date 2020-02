A Zurich, Axel Simic est un jeune homme heureux. Le Fribourgeois de 21 ans a déjoué les pronostics en se taillant une place dans l'effectif cossu des ZSC Lions, l'une des plus grosses écuries de la Ligue. Pas mal pour un jeune joueur que le LHC, où il a passé deux saisons entre 2017 et 2019, n'a pas souhaité conservé au terme de la saison dernière.

Une saison lausannoise durant laquelle l'ex international M20 a davantage évolué avec les juniors-élites du club vaudois (27 matches) et en 1ere ligue avec Star Forward (11) qu'avec la troupe de Ville Peltonen (11 apparitions sur la feuille de match lors de l'exercice 2018-2019 avec le coach finlandais; 23 à sa première année sous les ordres de Dan Ratushny puis Yves Sarault).

«A la fin de la saison dernière, Je ne savais même pas si j'allais trouver un contrat pro. J'étais blessé, je n'avais pas pu aller aller aux championnats du monde M20», se souvient le Fribourgeois. «Et puis tout à coup, les ZSC Lions m'ont contacté. Je n'en revenais pas, je n'y aurais même jamais pensé. Pour moi, c'était impossible. Le «Z», c'est quelque chose tout de même, avec un sacré effectif. Je me suis dit: pourquoi pas, vas-y, tente le coup!» Avec le club ferme des GCK Lions en Swiss League, Simic disposait aussi d'une excellente rampe de lancement et d'un parfait plan B.

Si c'est avec les «espoirs», à l'échelon inférieur, que Simic a lancé sa nouvelle carrière zurichoise (12 matches), le coach suédois Rikard Grönborg s'est vite laissé séduire par l'énergie et le talent de l'attaquant de 21 ans. Depuis le début de l'année 2020, Simic - qui a aussi profité de l'absence pour cause de blessures de certains titulaires - s'est taillé une place et compte à ce jour 36 convocations avec l'équipe professionnelle.

«Le coach l'aime beaucoup», souffle dans les couloirs du Hallenstadion un journaliste zurichois qui suit le club au quotidien. «Disons qu'il ne me le dit pas avec ces mots, rigole Simic lorsqu'on lui relate cette remarque. Mais je sens que le coach me fait confiance pour autant que je fasse mon boulot et que je sois fiable.»

Son modèle: Fredrik Pettersson

Son jeu? De l'intensité, de la ténacité, beaucoup d'énergie et quelques buts en bonus par-ci, par-là. Le Fribourgeois, qui occupe actuellement une place à l'aile du quatrième bloc aux côtés de Reto Schäppi et Marco Pedretti, a déjà marqué quatre fois et distribué deux passes décisives. Rikard Grönborg lui accorde aussi des responsabilités sur la deuxième vague de l'avantage numérique. Une belle récompense pour cet attaquant dont la qualité de tir fait partie de ses grands points forts. «Je travaille énormément mes tirs, notamment après les entraînements. Mon shoot part fort, mais je dois encore travailler ma précision», dit-il.

Pour continuer à progresser, le Gruérien a pris pour exemple Fredrik Pettersson. «Il a des tirs incroyables, ce joueur est vraiment un exemple pour moi. J'arrive aussi à m'identifier à lui, car nous avons le même gabarit et quelques similitudes dans notre patinage, dans notre posture sur la glace. Je l'observe beaucoup, je lui pose des questions et cela m'aide à m'améliorer. J'espère que je réussirai un jour à marquer autant de buts que lui!» C'est tout ce que l'on souhaite à l'attaquant des ZSC Lions, sous contrat à Zurich jusqu'en 2021.

Cyrill Pasche