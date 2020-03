Lancée jeudi matin, l'initiative de trois joueurs de FR Gottéron a d'ores et déjà eu une résonance puisque Killian Mottet, Adrien Lauper et Nathan Marchon ont d'ores et déjà effectué leur première livraison. «Nous avons encore des disponibilités si d'autres personnes sont intéressées», nous précise Killian Mottet après la première course effectuée.

Depuis jeudi matin, trois joueurs de FR Gottéron proposent une jolie action en cette période de (semi-)confinement. Le Dragons sont à disposition des aînés pour faire les courses et les livrer à la maison du 17 mars au 19 mars. «Ma femme est Tessinoise, nous raconte Adrien Lauper, l'un des trois coursiers et instigateur du projet. C'est elle qui a lancé cette idée jeudi dernier lorsque la saison était terminée. Il nous a fallu quelques jours pour mettre les choses en place.»

Avec Nathan Marchon et Killian Mottet, Adrien Lauper espère surtout participer à la prise de conscience collective. «Nous n'allons pas prendre ça à la légère, poursuit-il. Nous porterons des masques et des gants. Si tout le monde pense aux autres et reste chez lui, cela aidera à freiner cette maladie.»

Problème désormais? Faire connaître ce service. «Nous comptons sur les jeunes pour faire de la publicité aux plus anciens, détaille Adrien Lauper. Ma grand-maman ne verrait probablement pas cette action sur Instagram ou Facebook.» Un autre petit «souci» vient de tomber sur la tête du trio. «Kiki (ndlr Mottet) a été appelé pour aller à Gletterens, à 35 minutes de route de Fribourg», pouffe Adrien Lauper qui précise que le numéro de contact est celui d'une carte prépayée. «Mottet voulait donner le sien, mais ce n'était peut-être pas une bonne idée», se marre Adrien Lauper.

Toujours est-il que les trois attaquants de FR Gottéron vont désormais sillonner les routes durant trois jours pour cette jolie action. Chapeau.

Grégory Beaud