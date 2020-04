C’est le printemps chez nous. Mais c’est la fin de l’hiver à Terrebonne, ville située à 45 minutes de route du centre-ville de Montréal, où Sébastien Bordeleau (45 ans) est établi depuis qu’il a donné ses derniers coups de patins en 2012 dans l’uniforme du HC Bienne. C’est la fin de l’hiver et, comme bien des Québécois, l’ancien attaquant du Canadien de Montréal, des Prédateurs de Nashville, du Wild du Minnesota et des Coyotes de Phoenix répare les stigmates des derniers mois froids autour de sa demeure. «Il y a quelques trous à boucher, quelques branches à ramasser», rigole au téléphone celui dont la vitesse, l’acharnement et le talent naturel ont laissé des traces impossibles à colmater dans la mémoire des amateurs de hockey en Suisse.

Sébastien Bordeleau, c'était un visage cabossé, deux coeurs et trois poumons. Image: Keystone.

Tant à Berne, club dont il avait été l’un des piliers de 2002 à 2009, qu’à Bienne, où il avait contribué à asseoir le néo-promu dans la grande ligue, Bordeleau a exposé plus de cinquante fois par année sa propre définition du mot «travail» au grand public. Le faciès sévère, le coup de patin affûté, l’attirance pour les zones «où ça fait mal», la dextérité du poignet: le Canadien, qui a longtemps fait la paire avec son «chum» Christian Dubé allait récolter son point par match à la sueur de son front.

Le rôle de Christian Dubé

C’est d’ailleurs par l’entremise de Christian Dubé, qui s’était entendu avec le SCB quelques mois plus tôt, que l’aventure a commencé à Sherbrooke, à 6000 km de la PostFinance Arena. Le 15 juillet 2002, le club de la capitale avait appris une mauvaise nouvelle: son attaquant canadien Derek Armstrong avait obtenu un contrat avec les Kings de Los Angeles. Sébastien Bordeleau, dont l’entente avec Phoenix était arrivée à échéance, s’entraînait notamment avec Dubé, Stéphane Julien, les frères Stephan et Patrick Lebeau, ainsi que Jocelyn Thibault, en espérant qu’une organisation de NHL requière ses services.

Il dévoile la suite: «Lorsqu’il s’est présenté à l’entraînement, Christian m’a pris à part, m’a expliqué ce qu’il se passait à Berne et m’a demandé si j’étais intéressé qu’il parle de moi au directeur gérant, insistant sur le fait que mon profil était taillé pour le hockey pratiqué en Suisse. Il m’a dit que si j’avais de l’intérêt, il appellerait Marc Lüthi.» Un jour passe: «Le lendemain, il m’a soufflé que j’allais recevoir un appel. Et l’appel est effectivement arrivé. J’avais 48 heures pour me décider.» Une situation pas si simple à évaluer: «Je ne connaissais rien de la Suisse. Je n’avais qu’un contact avec Michel Lussier, c’est tout.»

A Berne, avec son pote Christian Dubé (numéro 96), Sébastien Bordeleau a constitué une paire redoutable de 2002 à 2009. Image: Keystone.

Le soir même, le couple Dubé et le couple Bordeleau avaient mangé ensemble, les premiers détaillant aux deuxièmes le mode de vie en Helvétie. L’opération séduction s’était concrétisée par un «oui». Dix jours plus tard, Sébastien Bordeleau s’asseyait dans le vestiaire de l’équipe alors entraînée par Kent Ruhnke.

Lugano était sur les rangs

S’il avait été moins patient et avait voulu assurer son avenir immédiat sans attendre l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la ligue professionnelle nord-américaine le 1er juillet, le choix de troisième tour du Canadien de Montréal au repêchage de 1993 aurait pu se retrouver au sein d’une autre équipe de LNA. «Je crois que je peux le dire aujourd’hui, rigole-t-il. A la fin du printemps, j’avais reçu une offre ferme de la part de Jim Koleff, alors directeur sportif et entraîneur en chef du HC Lugano. Mais je devais lui livrer une réponse dans les cinq jours. A cette période, alors que mon avenir professionnel demeurait flou après une saison au cours de laquelle j’avais navigué entre la NHL et la AHL, j’avais eu besoin de temps pour voir clair et pour me ressourcer.» Un choix qu’il n’a jamais eu à regretter.

La famille Bordeleau en escapade sur les rives du Léman durant ses années bernoises.

Parce que, à Berne, l’international français (un héritage de son papa Paulin qui avait reçu son passeport tricolore dans les années 80 alors qu’il patinait pour Megève) a non seulement trouvé un cadre de vie dans lequel sa famille s’est épanouie. Il a aussi réalisé que le style de jeu cadrait à son profil de joueur. «Pour tout vous dire, je ne garde que de bons souvenirs même si j’ai aussi connu des moments plus difficiles, comme me retrouver en tribunes à la fin de mon bail à Berne. Mais on avait tout pour être heureux. Mon épouse, qui est gynécologue, avait un bon poste à l’hôpital de Fribourg, nos enfants rayonnaient et j’aimais me rendre à la patinoire tous les jours, tant à Berne qu’à Bienne.» Une anecdote lui revient en mémoire: «En janvier 2002, en Amérique du Nord, j’étais déboussolé. Un soir, alors que je venais de me battre, j’étais prêt à tout lâcher. Ma femme avait réussi à me calmer et à me raisonner. Heureusement car, dix mois plus tard, j’étais le meilleur compteur de LNA.»

Champion de Suisse en 2004, en compagnie de Vjeran Ivankovic et Patrick Juhlin. Image: Keystone.

Le point d’orgue de l’aventure: le titre glané avec le SCB en 2004 dans la prolongation du cinquième et dernier match de la finale, à Lugano (but de Marc Weber). «C’était énorme. J’étais content pour Berne, j’étais content pour l’équipe. Mais j’étais heureux pour Christian (Dubé). Ce titre, je voulais qu’on aille le chercher pour lui car il s’était dit tellement de choses injustes sur sa personne. Dans les journaux, on lisait qu’il n’était pas un gagnant, qu’une équipe ne pouvait pas aller au bout avec lui. Il avait apporté la plus magnifique des réponses sur la glace.» Des mots lâchés avec une voix saccadée par l’émotion, seize ans plus tard. Même séparés par un océan, les deux complices ont entretenu leurs relations, dissertent encore fréquemment sur leur vie et échangent régulièrement des informations utiles à leur carrière respective.

En 2009, un nouveau départ, qui s'était avéré réussi avec le HC Bienne.

Entraîneur des prospects en NHL

Car, comme Dubé qui est devenu directeur sportif et entraîneur en chef de FR Gottéron, Sébastien Bordeleau est resté actif dans le milieu qui a toujours bercé son quotidien. Après avoir livré son dernier match, en 2012 avec Bienne, il a commencé à distiller des séances d’entraînement particulières à son fils Thomas au Québec dans un centre qui comprend quatre patinoires. Sa méthode a capté un auditoire toujours plus large et retenu l’attention de Kalli Quinn, manager de l’équipe féminine canadienne. «De fil en aiguille, je me suis mis à travailler avec Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust et Caroline Ouellette.» Des leaders de l’équipe olympique à la feuille d’érable.

Dans la foulée, il a attiré l’attention du Canadien de Montréal, qui lui a confié la mission de développer ses prospects. «Pendant cinq ans, j’ai travaillé pour Sylvain Lefebvre (ndlr: avec qui il avait évolué à Berne en 2003-2004), l’entraîneur du club école du Canadien en AHL.» Il a notamment passé de temps, sur la glace et devant l’écran pour analyser les vidéos, avec Charles Hudon, Nikita Scherbak, Jacod De La Rose et le Zurichois Sven Andrighetto, qui ont atteint la NHL.

En 2018, quand les Habs n’ont pas prolongé le bail de Lefebvre avec le Rocket de Laval, Sébastien Bordeleau a renoué avec un ex: il a rejoint le département des Prédateurs de Nashville où il a également pour mandat de développer les talents repêchés par l’organisation du Tennessee. «En pleine saison, je passe bien 15 jours par mois sur la route, calcule-t-il. Je vais visionner des matches. Mais, ainsi que l’impose le règlement des universités et collèges américains, je ne suis pas autorisé à aller sur la glace. L’essentiel de mon job consiste donc à encadrer les jeunes sur le plan technique grâce au travail vidéo. J’adore ça et espère avoir l’occasion de progresser dans la hiérarchie des Preds.»

Il a décliné une offre du Lausanne HC

Est-ce à dire qu’il a l’idée de se retrouver derrière un banc à court ou à moyen terme? «Non, ça ne fait pas partie de mes projets.» Il a d’ailleurs déjà repoussé un appel du pied de son pote Ville Peltonen, avec qui il avait joué avec les Prédateurs en NHL. «Ville m’avait sollicité pour devenir son adjoint au Lausanne Hockey Club. Mais j’avais décliné la proposition. J’aime trop ce que je fais…»

D’autant plus qu’il assiste à distance raisonnable (quelque 10 heures de route) aux performances de son fils, qui avait commencé le hockey à Berne et qui est titulaire d’une licence de jeu helvétique. Membre de l’équipe américaine M18, Thomas a choisi d’effectuer son junior dans le programme américain et non pas en Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. «On lui a exposé la différence entre les deux filières», explique le papa. A qui un épisode marquant revient en tête: «Une fois, alors que j’étais dans l’avion des Prédateurs en compagnie de Ville Peltonen et de Mark Mowers (ndlr: ex-Gottéron et Bienne), deux gars qui comme moi jouaient peu, Mark avait dit que s’il arrêterait le hockey s’il n’était pas titularisé à au moins 40 reprises. Il était universitaire et avait un avenir en dehors du hockey. Moi, je n’avais rien d’autre. Cela m’avait donné à réfléchir.» Les parents Bordeleau ont donc présenté les avantages et les inconvénients des deux filières à leurs fils, qui a tranché pour la voie américaine.

Thomas Bordeleau: tel père, tel fils. Image: NHL.

Le grand-papa, le papa et le fils draftés

Jusqu’ici, la piste semble dorée. En plus de mener des études de haut niveau, Thomas a séduit des recruteurs des clubs de NHL puisqu’il figure au 29e rang des patineurs nord-américains susceptibles d’être repêchés en 2020. La draft aurait dû se tenir les 26 et 27 juin chez lui, à Montréal. «On avait 200 invités, note Sébastien Bordeleau. C’était du stress, surtout pour mon épouse. Donc, même s’il est dommage de ne pas pouvoir vivre un tel moment au Centre Bell, on s’en accommodera. Reste à savoir quand et comment il se déroulera…»

Paulin, Sébastien et Thomas Bordeleau: trois générations de hockeyeurs recrutés par des clubs de NHL. Image: Facebook Paulin Bordeleau.

La séance sera néanmoins historique puisqu’elle attestera que le nom «Bordeleau» est lié au hockey à travers les générations. En 1973, Paulin, le grand-papa, avait été sélectionné au 2e tour par Vancouver. En 1993, Sébastien avait été choisi en 3e ronde par Montréal. En 2020, un directeur général prononcera le prénom du petit-fils, Thomas.

Emmanuel Favre