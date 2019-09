Il serait réducteur voire erroné de réduire ce match entre Bienne et le Genève-Servette à un affrontement entre jeunesse et expérience. De ne parler que des erreurs dues à l’apprentissage de jeunes Aiglons qui ont perdu le fil lors de l’ultime période. Et ce, pour plusieurs raisons. La meilleure? Avec Roman Karaffa, Ramon Tanner, Simon Wüest ou encore Janis Moser sur la feuille de match, c’est bien Antti Törmänen qui devait composer avec le plus d’éléments de 20 ans et moins. Dans ces conditions et avec la multitude d’absences majeures pour les visiteurs, les Aigles auraient presque dû passer l’épaule comme ils avaient si bien su le faire la veille à Langnau.

Face aux Biennois, la jouerie contagieuse de Dennis Smirnovs a fait merveille durant un début de match enthousiasmant. Parfaitement entré dans le match, le GSHC n’a pas su appuyer là où ça fait mal lorsqu’il en a eu l’occasion. On pense notamment à ces quelques périodes de supériorité numérique infructueuses.

Puis, les pensionnaires des Vernets sont un à un rentrés dans le rang. De 2-1, le score est passé à 2-3 en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire. Une fin d’infériorité numérique mal gérée par les Aigles ainsi qu’une errance défensive ont suffit aux Biennois pour prendre les devants. Il ne faut évidemment pas tout jeter de la prestation des «grenat». Ce fut globalement bien, même. Il y a fort à parier que si certains Aigles avaient un poil plus de bouteille, cette rencontre ne leur aurait pas échappé.

Et les Biennois dans tout ça? Malgré leurs nombreuses absences, ils ont livré une prestation solide d’un point de vue défensif. Sans Damien Riat, Damien Brunner ou encore Jason Fuchs, il ne faut pas demander aux joueurs de la Tissot Arena d’être, en plus, virevoltants. Ce sera pour plus tard. Ce début du mois de septembre représente surtout un piège qu’ils sont en train de parfaitement éviter. Mais quand on possède dans ses rangs un joueur de la classe de Toni Rajala (deux buts hier et cinq en deux matches), tout semble si simple. Quel luxe.

GE Servette - Bienne 2-4 (2-1 0-0 0-3)

Les Vernets, 5331 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Tscherrig; Kovacs et Wolf.

Buts: 9e Wingels (Smirnovs/5 c 4) 1-0. 12e Rathgeb (Pouliot, Tschantré/5 c 4) 1-1. 19e Fehr (Wingels/5 c 4) 2-1. 48e Rajala (Schneider, Salmela) 2-2. 49e Cunti (Ulmer Kreis) 2-3. 60e Rajala (5c6, but vide).

GE Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Mercier; Le Coultre; Wingels, Smirnovs, Winnik; Wick, Fehr, Maillard; Douay, Kast, Bozon; Fritsche, Berthon, Miranda; Simek. Entraîneur: Emond.

Bienne: Paupe; Moser, Kreis; Rathgeb, Forster; Salmela, Sataric; Fey; Tschantré, Pouliot, Rajala; Schneider, Cunti, Künzle; Ulmer, Neuenschwander, Lüthi; Karaffa, Tanner, Wuest. Entraîneur: Emond.

Notes: GE Servette sans Antonietti ni Richard (blessés), Rod (suspendu), Guebey, Charlin, A.Riat ni Smons (prêté à Sierre). Bienne sans D.Riat (camp de Washington), Kohler, Fuchs, Gustafsson, Hügli ni Brunner (blessés).

Pénalités: 3 x 2’ contre GE Servette; 6 x 2’ contre Bienne. .